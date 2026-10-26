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Рускинята, отказала на Кристиано Роналдо, привлече погледите с дълбоко деколте

Рускинята, отказала на Кристиано Роналдо, привлече погледите с дълбоко деколте

26 Октомври, 2026 23:46 466 1

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Инфлуенсърката сподели видео

Рускинята, отказала на Кристиано Роналдо, привлече погледите с дълбоко деколте - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярната рускиня, която преди време прикова медийното внимание с решението си да откаже секс на футболната звезда Кристиано Роналдо, отново се озова в центъра на общественото внимание. Този път тя събра погледите на присъстващите в столичен търговски център, наслаждавайки се на засилено мъжко внимание.

За разходката си из етажите на мола тя заложи на провокативна визия – прилепнал по тялото черен гащеризон с дълбоко деколте. Впоследствие инфлуенсърката сподели видео от посещението си в официалния си профил в Instagram, където бързо събра голям брой харесвания от своите 1.6 милиона последователи.



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