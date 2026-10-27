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Изцяло българска бригада ще свири в женската Шампионска лига

Изцяло българска бригада ще свири в женската Шампионска лига

27 Октомври, 2026 17:56 447 0

  • християна гутева-
  • женска шампионска лига-
  • български съдии-
  • париж-
  • хекен

Християна Гутева получи наряд за мача между „Париж“ и „Хекен“ от третия кръг на основната фаза

Изцяло българска бригада ще свири в женската Шампионска лига - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изцяло българска съдийска бригада ще ръководи мача между „Париж“ и „Хекен“ от третия кръг на основната фаза на женската Шампионска лига.

Главен съдия на двубоя във френската столица ще бъде Християна Гутева. Тя ще работи с асистентите Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева.

За четвърти съдия е определена Кристина Георгиева, а Димитър Димитров ще отговаря за системата за видеопомощ на съдиите – ВАР.

Така петима български представители ще бъдат ангажирани с обслужването на срещата от най-силния европейски клубен турнир при жените. Двубоят е насрочен за четвъртък.

Източник: 24chasa.bg


Франция
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