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Карлос Алкарас спечели Мастърса в Париж

Карлос Алкарас спечели Мастърса в Париж

8 Ноември, 2026 19:39 557 0

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Испанецът победи Бен Шелтън със 7:6 (5), 7:5 във финала. Титлата е първа за Алкарас в Париж и го поставя сред тримата с Мастърс трофеи в пет поредни сезона

Карлос Алкарас спечели Мастърса в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас спечели титлата от турнира Мастърс 1000 в Париж след победа над американеца Бен Шелтън със 7:6 (5), 7:5. Финалът продължи 1 час и 57 минути.

Поставеният под номер 2 испанец започна мача трудно, но спаси шест точки за пробив в първия сет. Шелтън, който беше третият поставен в схемата, се справи с две възможности за пробив на съперника си.

Равенството в първата част доведе до тайбрек. При резултат 4:4 Алкарас успя да поеме контрола и спечели решаващите разигравания за 7:5.

Пробивът в края реши финала

Вторият сет също премина при равностойна игра. Шелтън поведе с пробив и 3:2, но Алкарас реагира веднага и изравни до 4:4.

Испанецът стигна до решаващия пробив в 12-ия гейм. Той спечели подаването на американеца и затвори мача от втората си възможност за мачбол.

С успеха Алкарас взе реванш за поражението си от Шелтън на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ през септември.

„Това е нещо, което преследвам от дълго време. Някои от най-трудните загуби, които съм имал в кариерата си, съм претърпял тук“, заяви Алкарас след финала.

Испанецът вече е спечелил титли от всички турнири Мастърс 1000 с изключение на тези в Канада и Китай. Той заема третото място в световната ранглиста.

„Просто съм много щастлив, че намерих начин да победя“, каза още Алкарас, който определи двубоя срещу Шелтън като едно от най-трудните предизвикателства в тениса.

Пето поредно сезонно постижение

Алкарас стана третият тенисист след 1990 г. с поне една титла от сериите Мастърс във всеки от пет поредни сезона. Преди него това са постигали Новак Джокович и Рафаел Надал.

Източник: bnrnews.bg


Франция
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