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Александър Василев с убедителен старт на турнира по тенис в Ираклион

Александър Василев с убедителен старт на турнира по тенис в Ираклион

27 Октомври, 2026 18:37 481 0

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Срещата започна изключително равностойно

Александър Василев с убедителен старт на турнира по тенис в Ираклион - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Василев започна с категоричен успех участието си на турнира по тенис на твърда настилка в гръцкия град Ираклион, който е с награден фонд 15 хиляди евро.

19-годишният плевенчанин, който е поставен под №4 в основната схема на надпреварата, надделя над представителя на домакините Николаос Чатзиавраам с 6:4, 6:1 след 72 минути игра.

Срещата започна изключително равностойно, като двамата тенисисти печелеха подаванията си до 4:4 в първия сет. От този момент нататък Василев пое пълния контрол върху събитията на корта и влезе в серия от седем поредни спечелени гейма, затваряйки първата част с 6:4 и потегляйки устремно във втория сет за крайната победа.

В следващия етап от надпреварата в Гърция българският талант ще се изправи срещу германеца Михел Хоп в битка за място на четвъртфиналите.


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