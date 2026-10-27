Александър Василев с убедителен старт на турнира по тенис в Ираклион

Александър Василев започна с категоричен успех участието си на турнира по тенис на твърда настилка в гръцкия град Ираклион, който е с награден фонд 15 хиляди евро.

19-годишният плевенчанин, който е поставен под №4 в основната схема на надпреварата, надделя над представителя на домакините Николаос Чатзиавраам с 6:4, 6:1 след 72 минути игра.

Срещата започна изключително равностойно, като двамата тенисисти печелеха подаванията си до 4:4 в първия сет. От този момент нататък Василев пое пълния контрол върху събитията на корта и влезе в серия от седем поредни спечелени гейма, затваряйки първата част с 6:4 и потегляйки устремно във втория сет за крайната победа.

В следващия етап от надпреварата в Гърция българският талант ще се изправи срещу германеца Михел Хоп в битка за място на четвъртфиналите.