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Карлос Алкарас започна с труден успех във Виена

Карлос Алкарас започна с труден успех във Виена

27 Октомври, 2026 19:57 560 0

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Испанецът пречупи Хачанов в два сета

Карлос Алкарас започна с труден успех във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас се класира за втория кръг на турнира на твърди кортове във Виена, след като преодоля сериозна съпротива от руснака Карен Хачанов. Испанският тенисист, поставен под №2 в схемата, спечели двубоя с 6:4, 7:5(5) след малко повече от два часа игра.

Световният №3 трябваше да вложи немалко усилия, за да си осигури място в следващата фаза на надпреварата. Хачанов, който заема 24-ото място в световната ранглиста, се противопостави достойно на фаворита и поддържаше интригата до самия край на срещата.

В първия сет Алкарас успя да намери необходимия ритъм в ключовите моменти и да вземе преднина в резултата. Руснакът обаче не се отказа и във втората част отново постави испанеца под напрежение. Развръзката дойде след оспорвана битка, в която Алкарас показа по-голяма стабилност в решаващите разигравания и затвори мача в два сета.

Това беше седмият сблъсък между двамата на професионално ниво и вторият им за настоящия сезон. С успеха във Виена Алкарас увеличи предимството си в преките двубои, записвайки седма победа срещу Хачанов.

Във втория кръг испанецът ще се изправи срещу победителя от срещата между грузинеца Николоз Басилашвили и представителя на домакините Юрий Родионов. Басилашвили е №95 в световната ранглиста, докато австриецът заема 137-ата позиция.


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