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Арда и Левски поделиха точките в Кърджали след бойко равенство

Арда и Левски поделиха точките в Кърджали след бойко равенство

27 Октомври, 2026 21:28 476 1

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  • хулио веласкес-
  • български футбол

Домакините поведоха през първата част, а гостите от столицата изравниха през втората

Арда и Левски поделиха точките в Кърджали след бойко равенство - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда и Левски поделиха точките след равенство 1:1 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига, игран на стадион „Арена Арда“ в Кърджали. Домакините поведоха чрез юношата на „сините“ Преслав Бачев, но Алекс Сентейес възстанови равенството през второто полувреме. В края Анатоли Господинов запази точката за своя тим с две важни спасявания.

Равенството е второ за Левски през сезона. Отборът на Хулио Веласкес остава на втората позиция с пасив от една точка спрямо лидера ЦСКА, който е с мач повече. Арда записа третото си равенство и заема шестото място в класирането.

Домакините започнаха по-настойчиво и още в началото Бирсент Карагарен разтресе гредата. Малко по-късно той пропусна още една добра възможност да даде аванс на Арда. Кърджалийци продължиха да създават повече опасности, докато Левски отговори с пропуск на Рейналдо преди изтичането на първите 20 минути.

В 23-ата минута Арда поведе. Димитър Велковски проби по левия фланг и центрира отлично в наказателното поле, където Преслав Бачев се възползва от неубедителната намеса на Никола Серафимов и отблизо прати топката във вратата на Владимиров за 1:0.

До почивката домакините останаха по-опасният отбор и успяваха да използват колебанията в крайните защитници на Левски – Алекс Сентейес и Оливер Камдем.

След паузата столичани вдигнаха темпото и стигнаха до изравняване в 62-ата минута. Армстронг Око-Флекс напредна по фланга и отправи опасен удар. След рикошет топката попадна в Алекс Сентейес, който с мощно изпълнение я изпрати в мрежата за 1:1.

След попадението Веласкес направи няколко промени, като в игра се появиха Майкон, Евертон Бала и Алдаир. По-късно наставникът включи и нападателите Мустафа Сангаре и Хуан Переа в опит да потърси пълен обрат.

Левски натисна в заключителните минути, но Анатоли Господинов се превърна в ключова фигура за Арда. В добавеното време вратарят отрази удари на Рейналдо и Переа и помогна на домакините да запазят равенството.


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  • 1 Какво е

    2 0 Отговор
    бойко равенство ,не беше ли шиши ?Има грешки в заглавието .. това са пощенец динамо ,не Апостола на свободата.

    21:50 27.10.2026

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