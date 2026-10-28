Реал Мадрид не спира! Девета поредна победа за „кралете“ след разгром над Баскония

Реал Мадрид продължава впечатляващата си серия, след като записа пети пореден успех в редовния сезон на Евролигата и девета последователна победа във всички турнири. Испанският гранд се наложи убедително като гост на Баскония със 104:86 в двубой от осмия кръг на най-престижната европейска клубна надпревара.

„Белите“ взеха инициативата още през първата четвърт, която спечелиха с 30:19. Във втората домакините се представиха по-добре и намалиха изоставането си, но Реал запази контрола върху срещата. След 26:27 във втората част, мадридчани спечелиха и третата с 26:23, а в заключителните десет минути окончателно затвърдиха превъзходството си с 22:17.

Шестима баскетболисти на гостите приключиха срещата с двуцифрен точков актив. Тео Маледон беше най-резултатен за победителите с 19 точки, а Тимоти Луваву-Кабаро добави 14. Деймиън Джоунс и Микаел Янтунен се отчетоха с по 13 точки, докато Андрес Фелис завърши с 12.

Съществен принос за успеха имаше и Валтер Тавареш, който записа „дабъл-дабъл“ от 10 точки и 12 борби.

За Баскония най-резултатни бяха Коби Симънс и Ей Джей Уолсън, които реализираха по 17 точки.

Положението на баските в Евролигата става все по-тежко. Тимът допусна седмото си поражение от началото на сезона и остава само с една победа, заемайки последното място в класирането.