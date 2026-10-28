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Флавио Коболи изхвърли Григор Димитров още в първия кръг във Виена

Флавио Коболи изхвърли Григор Димитров още в първия кръг във Виена

28 Октомври, 2026 00:47 342 1

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Италианецът спечели с 6:4, 6:4 и продължава към втория кръг

Флавио Коболи изхвърли Григор Димитров още в първия кръг във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Флавио Коболи победи Григор Димитров с 6:4, 6:4 в първия кръг на турнира от категория ATP 500 във Виена. Италианецът, който беше поставен под №4, приключи двубоя в два сета на твърдите кортове в зала „Вийнер Щадхале“.

Коболи взе първия сет с 6:4, след като реализира ключов пробив и успя да запази преднината си до края. Във втората част италианецът отново наложи контрол върху резултата и затвори мача със същия резултат.

За Григор Димитров това беше първи мач на ниво ATP след паузата, започнала след участието му на турнира в Сен Тропе на 22 септември. Българинът влезе в основната схема във Виена с покана от организаторите.

С победата италианецът се класира за втория кръг във Виена, където ще играе срещу сънародника си Матео Беретини. Беретини вече преодоля Томас Мартин Ечевери с 6:3, 6:4.


Австрия
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  • 1 Чичо Тони

    0 0 Отговор
    Не знам кой мач сте гледали и коментирате, но мача Коболи - Димитров във Виена завърши 6:4, 3:6, 6:3!

    00:59 28.10.2026

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