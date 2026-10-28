Флавио Коболи изхвърли Григор Димитров още в първия кръг във Виена

Флавио Коболи победи Григор Димитров с 6:4, 6:4 в първия кръг на турнира от категория ATP 500 във Виена. Италианецът, който беше поставен под №4, приключи двубоя в два сета на твърдите кортове в зала „Вийнер Щадхале“.

Коболи взе първия сет с 6:4, след като реализира ключов пробив и успя да запази преднината си до края. Във втората част италианецът отново наложи контрол върху резултата и затвори мача със същия резултат.

За Григор Димитров това беше първи мач на ниво ATP след паузата, започнала след участието му на турнира в Сен Тропе на 22 септември. Българинът влезе в основната схема във Виена с покана от организаторите.

С победата италианецът се класира за втория кръг във Виена, където ще играе срещу сънародника си Матео Беретини. Беретини вече преодоля Томас Мартин Ечевери с 6:3, 6:4.