„Развитието на инфраструктурата, повишаването на инвестициите и подобряването на управлението в общините са сред водещите приоритети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).“ Това каза министър Иван Шишков на среща с делегация на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, която е на посещение в страната ни като част от четвъртия мониторингов комитет по изпълнение на Европейската харта за местното самоуправление от България. Делегацията включва докладчиците по местна демокрация Белинда Готарди, представител на Камарата на местните власти, група на социалистите, зелените и прогресивните демократи, Андрю Боф, представител на Камарата на регионите, група на европейските консерватори и реформисти, Свитлана Перевертен, представител на Секретариата на Мониторинговия комитет и проф. Анджел Морено, председател на Групата на независимите експерти към Европейската харта за местно самоуправление. В срещата участваха и заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева, Павлета Пеловска и Десислава Георгиева.

Министър Шишков отбеляза, че МРРБ работи активно и в сътрудничество с всички заинтересовани страни по изпълнението на Хартата. „От ратифицирането ѝ през 1995 г. вече имаме значителен опит и институционален капацитет. Продължаваме ефективно и ефикасно да насърчаваме и популяризираме прилагането на актуализираните 12 принципа на добро управление на местно ниво. Диалогът между централната и местната власт, прозрачното управление и мнението на всички заинтересовани страни са важни за нас, защото постигането на по-голяма отговорност и солидарност между различните нива на държавно управление в интерес на гражданите и бизнеса е от изключително важно значение за социално-икономическото развитие на страната“, подчерта арх. Шишков. Той обърна внимание, че в приетата от Министерския съвет Програма за управление на Република България 2026-2030 г. МРРБ има задачата да изпълни изключително амбициозни приоритети и мерки, включително и за децентрализацията на общините. И съобщи, че предстои възобновяване на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление. Регионалният министър отбеляза, че дълги години е работил в общини и осъзнава колко важна е децентрализацията за местните власти.

„МРРБ е водеща институция за провеждането на държавната политика в областта на децентрализацията на държавното управление, като част от функциите ѝ са свързани с организиране разработването на стратегически и програмни документи в областта на децентрализацията на държавното управление“, посочи зам.-министър Поля Занева. Тя информира, че МРРБ разработва проект на „Зелена книга на децентрализацията и многостепенното управление в Република България“, който вече е дискутиран с редица заинтересовани страни, сред които Националното сдружение на общините в Република България, общини, държавни институции, неправителствени организации и научни среди. „Целта ни е да имаме задълбочен и всеобхватен документ на национално ниво, който да представи състоянието на процеса на децентрализация на държавното управление в България и подпомогне осъществяването на ключови реформи в тази сфера“, каза още заместник-регионалният министър. „Зелената книга“ очертава основните проблеми, предизвикателства и тенденции и поставя на дискусия ключови въпроси, които ще повлияят на вземането на управленски решения, предприемане на законодателни инициативи и институционални реформи.

Зам.-министър Десислава Георгиева представи пред делегацията промените в регионалната политика на страната, които дават повече власт на местните власти при определяне на приоритетните проекти за регионите, финансирани със средства от ЕС. Чрез регионалните съвети за развитие, в които влизат всички заинтересовани институции, се инвестират над 2 млрд. евро от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Допълнително новосъздаденият инструмент Интегрирани териториални инвестиции е дал възможност за сътрудничество между общините и местните институции в търсенето на възможности за финансиране и решаване на важни проблеми. Така например 18 общини от 3 области от Югоизточния район за планиране са се обединили за по-добро и модерно здравеопазване. В резултат са осигурени над 100 млн. евро европейски средства, с които е построена детска болница в Бургас, осигурено е оборудване и обучение за лекари и медицински работници, включително и общопрактикуващи лекари. Създадени са мобилни здравни екипи, които посещават хората в отдалечени населени места, които с години не са имали достъп до здравна помощ.