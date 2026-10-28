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БФС глоби Спартак Варна с 3335 евро, ЦСКА трябва да плати 1705

БФС глоби Спартак Варна с 3335 евро, ЦСКА трябва да плати 1705

28 Октомври, 2026 21:51 423 0

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  • глоби

Общо 10 000 евро са имуществените санкции за клубове

БФС глоби Спартак Варна с 3335 евро, ЦСКА трябва да плати 1705 - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз наложи общо 1705 евро глоби на ЦСКА след 12-ия кръг на Първа лига. Клубът е санкциониран за нерегламентирано използване на факли и димки, възпламеняване на бомбички и обидни и нецензурни скандирания.

Най-високата санкция за столичния клуб е 1030 евро за скандиранията. За бомбичките глобата е 520 евро, а за факлите и димките – 155 евро.

Спартак Варна е глобен общо с 3335 евро. Клубът трябва да плати 2560 евро за възпламеняване на повече от пет бомбички и още 775 евро за обидни и нецензурни скандирания.

Черно море получи три санкции на обща стойност 1195 евро. Варненският клуб е глобен с 155 евро за нерегламентирано използване на димки, с 520 евро за димки, довели до спиране на играта, и с още 520 евро за хвърлена димка на терена. В решението е записано:

„За използване на димки, довели до спиране на играта, ДК наказва ПФК „Черно море“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.“

Ботев Пловдив и Лудогорец са санкционирани с по 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания. Дунав Русе получава две глоби – 155 евро за димки и 775 евро за скандирания. Локомотив Пловдив е наказан с 775 евро.

Ивайло Ивайлов Иванов от Локомотив Пловдив, Емил Светославов Стоев от Славия, Идрис Бунаас от Черно море и Педро Тавареш Ферейра от Септември са със спрени права за по един мач. Галин Стефанов Иванов от Септември е наказан за три мача.

Глобите за играчите са съответно 160, 150, 180, 150 и 160 евро. Общо 33 футболисти са получили предупреждения. Наказанията, наложени по доклад, са окончателни и не подлежат на обжалване.


България
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