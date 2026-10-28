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Роналдо надви Меси в битката за най-великата „Златна топка“!

Роналдо надви Меси в битката за най-великата „Златна топка“!

28 Октомври, 2026 20:33 639 3

  • кристиано роналдо-
  • лионел меси-
  • златна топка-
  • франс футбол-
  • манчестър юнайтед-
  • реал мадрид

Португалецът оглави класацията на „Франс Футбол“

Роналдо надви Меси в битката за най-великата „Златна топка“! - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо спечели специалната класация B.O.A.T. (Best of All Time), организирана сред общността на „Златната топка“ от френското издание „Франс Футбол“. Феновете определиха отличието на португалската суперзвезда от 2008 година за най-великото в историята на престижната индивидуална награда.

По това време Роналдо защитава цветовете на Манчестър Юнайтед и се намира в един от най-силните периоди в кариерата си. През сезон 2007/08 той отбелязва впечатляващите 42 гола във всички турнири, помагайки на „червените дяволи“ да спечелят титлата във Висшата лига и трофея в Шампионската лига. Силното му представяне му носи първата от общо петте „Златни топки“, които печели през кариерата си.

Второто място в класацията е за Лионел Меси и неговата „Златна топка“ от 2012 година. Тогава аржентинецът записва историческо постижение, отбелязвайки 91 гола в рамките на календарната година – рекорд, който превръща този период в един от най-запомнящите се в историята на футбола.

Третата позиция отново принадлежи на Кристиано Роналдо, този път с отличието му от 2017 година. Тогава португалецът има ключова роля за триумфа на Реал Мадрид в Шампионската лига и спечелването на испанското първенство.

Любопитен факт е, че първите 12 места в подреждането са разпределени единствено между Роналдо и Меси. Португалецът присъства пет пъти, докато аржентинският му съперник заема седем позиции. Това е поредното доказателство за доминацията на двете футболни легенди през последните близо две десетилетия.

Първият играч извън дуото, намерил място в класацията, е бразилецът Роналдо. Неговата „Златна топка“ от 2002 година се нарежда на 13-а позиция.

Топ 10 на най-великите „Златни топки“ според гласуването

  • 1 Кристиано Роналдо – 2008 г.

  • 2 Лионел Меси – 2012 г.

  • 3 Кристиано Роналдо – 2017 г.

  • 4 Лионел Меси – 2023 г.

  • 5 Кристиано Роналдо – 2016 г.

  • 6 Кристиано Роналдо – 2014 г.

  • 7 Лионел Меси – 2015 г.

  • 8 Кристиано Роналдо – 2013 г.

  • 9 Лионел Меси – 2011 г.

  • 10 Лионел Меси – 2009 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    91 срещу 42 гола, обаче дали наградата на онова докачливото...

    Коментиран от #2

    20:39 28.10.2026

  • 2 Ееееееее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха-ха":

    Само погледни 2008 г.

    20:57 28.10.2026

  • 3 Томов

    1 0 Отговор
    Късопаметни идиоти!!!

    21:02 28.10.2026

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