„Хищник може да бъде възпрян само със сила“ – така Цветлин Йовчев обобщи по-ранната си позиция за войната в Украйна. На фона на поредицата от инциденти с търговски кораби в Черно море бившият председател на ДАНС предупреди, че България трябва да действа заедно със съюзниците си, а не да разчита само на дипломатически реакции.

Йовчев заяви пред NOVA NEWS, че страната трябва възможно най-бързо да проведе консултации с Румъния, НАТО и Европейския съюз и да бъде създаден механизъм за защита на морския трафик. По думите му случаите в българската изключителна икономическа зона вече поставят на изпитание не само реакцията на отделни институции, но и цялата система за национална сигурност.

Още новини от Украйна

Предупреждението му идва след нови инциденти в района. На 17 ноември корабът GAS HUSKY потъна на около 50 мили източно от Бяла, като в операцията по издирване и спасяване на екипажа се включиха военнослужещи и летателна техника. Ден по-рано товарният кораб BETUL 8 подаде сигнал за бедствие на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. По случая бяха насочени кораби от постоянната противоминна военноморска група в Черно море.

Рискът за пристанищата и търговията

Според Йовчев евентуално ограничаване или временно затваряне на пристанищата би имало сериозни последици за българската икономика. Той посочи, че през двете основни морски пристанища на страната преминават около 40% от вноса от държави извън Европейския съюз, както и значителна част от износа.

„Ако продължат тези процеси и се затрудни, а не дай си Боже, се стигне до затваряне на пристанищата за известен период от време, това може да доведе до изключително тежки икономически последици за България. Дори можем да влезем в рецесия“, заяви бившият министър на вътрешните работи.

Йовчев подчерта, че действията срещу безпилотни плавателни съдове извън териториалните води могат да бъдат тълкувани като намеса във военния конфликт. Затова според него решенията трябва да бъдат съгласувани в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Липсват средства за реакция на голямо разстояние

По думите му разузнавателните самолети и системите AWACS дават възможност за откриване и проследяване на плавателни съдове и дронове, но България не разполага с достатъчни средства за ефективно противодействие на голямо разстояние от брега.

Затова Йовчев настоява за нова отбранителна доктрина, която да обхваща териториалните води, изключителната икономическа зона, крайбрежието и въздушното пространство. Той призова и за по-тясна координация между България, Румъния и Турция.

При предишни атаки срещу търговски кораби в Черно море българските власти не са обявили категорични доказателства кой стои зад тях. В свои коментари Йовчев заявява, че следите според него водят към Русия, но признава, че подобна оценка трябва да бъде подкрепена с убедителни доказателства.

Източници: nova.bg, fakti.bg