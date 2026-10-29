Жребият за 1/8 финалите в Купата на България е ясен! Левски срещу Лудогорец, Славия се изправя срещу ЦСКА

Жребият за осминафиналите на SESAME Купа на България беше изтеглен днес в Амфитеатралната зала на Националната футболна база „Бояна“. Предстоящата фаза на турнира обещава интригуващи сблъсъци, като сред най-интересните двойки се открояват дербито между Левски и Лудогорец, както и срещата между Славия и ЦСКА.

„Сините“ ще приемат шампионите от Разград в един от най-очакваните двубои от тази фаза. В друг любопитен сблъсък Славия ще премери сили с ЦСКА, а Черно море ще се изправи срещу Локомотив Пловдив.

Арда ще бъде домакин на Хебър, докато Локомотив Горна Оряховица ще посрещне Ботев Пловдив. Спартак Варна ще играе срещу Добруджа, а ЦСКА 1948 ще има за съперник Ботев Враца.

Последната двойка противопоставя Дунав Русе и Локомотив София.

Всички двойки за осминафиналите:

Черно море – Локомотив Пловдив

Славия – ЦСКА

Арда – Хебър

Левски – Лудогорец

Локомотив Горна Оряховица – Ботев Пловдив

Спартак Варна – Добруджа

ЦСКА 1948 – Ботев Враца

Дунав Русе – Локомотив София

Осминафиналните срещи са насрочени за периода 11–14 декември 2026 година.

След жребия за осминафиналите на SESAME Купа на България беше изтеглен и този за четвъртфиналите в турнира.

Ето какво отреди той:

Черно море/Локо ПД – Славия/ЦСКА

Локо ГО/Ботев ПД – Левски/Лудогорец

ЦСКА 1948/Ботев Вр – Арда/Хебър

Спартак Вн/Добруджа – Дунав/Локо СФ

Четвъртфиналните срещи ще се изиграят в началото на месец март 2027 година.