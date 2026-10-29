Жребият за 1/8 финалите в Купата на България е ясен! Левски срещу Лудогорец, Славия се изправя срещу ЦСКА

Жребият за осминафиналите на SESAME Купа на България беше изтеглен днес в Амфитеатралната зала на Националната футболна база „Бояна“. Предстоящата фаза на турнира обещава интригуващи сблъсъци, като сред най-интересните двойки се открояват дербито между Левски и Лудогорец, както и срещата между Славия и ЦСКА.
„Сините“ ще приемат шампионите от Разград в един от най-очакваните двубои от тази фаза. В друг любопитен сблъсък Славия ще премери сили с ЦСКА, а Черно море ще се изправи срещу Локомотив Пловдив.
Арда ще бъде домакин на Хебър, докато Локомотив Горна Оряховица ще посрещне Ботев Пловдив. Спартак Варна ще играе срещу Добруджа, а ЦСКА 1948 ще има за съперник Ботев Враца.
Последната двойка противопоставя Дунав Русе и Локомотив София.
Всички двойки за осминафиналите:
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Черно море – Локомотив Пловдив
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Славия – ЦСКА
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Арда – Хебър
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Левски – Лудогорец
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Локомотив Горна Оряховица – Ботев Пловдив
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Спартак Варна – Добруджа
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ЦСКА 1948 – Ботев Враца
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Дунав Русе – Локомотив София
Осминафиналните срещи са насрочени за периода 11–14 декември 2026 година.
След жребия за осминафиналите на SESAME Купа на България беше изтеглен и този за четвъртфиналите в турнира.
Ето какво отреди той:
Черно море/Локо ПД – Славия/ЦСКА
Локо ГО/Ботев ПД – Левски/Лудогорец
ЦСКА 1948/Ботев Вр – Арда/Хебър
Спартак Вн/Добруджа – Дунав/Локо СФ
Четвъртфиналните срещи ще се изиграят в началото на месец март 2027 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е хубаво!
14:21 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.