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Жребият за 1/8 финалите в Купата на България е ясен! Левски срещу Лудогорец, Славия се изправя срещу ЦСКА

Жребият за 1/8 финалите в Купата на България е ясен! Левски срещу Лудогорец, Славия се изправя срещу ЦСКА

29 Октомври, 2026 14:17, обновена 29 Октомври, 2026 14:28 561 2

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Черно море Варна ще посрещне Локомотив Пловдив

Жребият за 1/8 финалите в Купата на България е ясен! Левски срещу Лудогорец, Славия се изправя срещу ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за осминафиналите на SESAME Купа на България беше изтеглен днес в Амфитеатралната зала на Националната футболна база „Бояна“. Предстоящата фаза на турнира обещава интригуващи сблъсъци, като сред най-интересните двойки се открояват дербито между Левски и Лудогорец, както и срещата между Славия и ЦСКА.

„Сините“ ще приемат шампионите от Разград в един от най-очакваните двубои от тази фаза. В друг любопитен сблъсък Славия ще премери сили с ЦСКА, а Черно море ще се изправи срещу Локомотив Пловдив.

Арда ще бъде домакин на Хебър, докато Локомотив Горна Оряховица ще посрещне Ботев Пловдив. Спартак Варна ще играе срещу Добруджа, а ЦСКА 1948 ще има за съперник Ботев Враца.

Последната двойка противопоставя Дунав Русе и Локомотив София.

Всички двойки за осминафиналите:

  • Черно море – Локомотив Пловдив

  • Славия – ЦСКА

  • Арда – Хебър

  • Левски – Лудогорец

  • Локомотив Горна Оряховица – Ботев Пловдив

  • Спартак Варна – Добруджа

  • ЦСКА 1948 – Ботев Враца

  • Дунав Русе – Локомотив София

Осминафиналните срещи са насрочени за периода 11–14 декември 2026 година.

След жребия за осминафиналите на SESAME Купа на България беше изтеглен и този за четвъртфиналите в турнира.

Ето какво отреди той:

Черно море/Локо ПД – Славия/ЦСКА

Локо ГО/Ботев ПД – Левски/Лудогорец

ЦСКА 1948/Ботев Вр – Арда/Хебър

Спартак Вн/Добруджа – Дунав/Локо СФ

Четвъртфиналните срещи ще се изиграят в началото на месец март 2027 година.


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  • 1 Това е хубаво!

    5 1 Отговор
    Един от двата най противни отбора ще отпадне!

    14:21 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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