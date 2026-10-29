Байерн Мюнхен остава без Венсан Компани до средата на ноември

Венсан Компани няма да се завърне на треньорската скамейка на Байерн Мюнхен поне до паузата за националните отбори през ноември. Това съобщава германското издание Bild, според което белгийският специалист ще пропусне няколко важни срещи на баварците.

Прекъсването в клубния футбол е планирано за периода между 9 и 17 ноември. До тогава Байерн ще трябва да се справя без своя наставник, който се възстановява след здравословен инцидент.

На 23 октомври 40-годишният Компани припадна, докато наблюдаваше тренировка на втория отбор на клуба. Той беше приет в болница, откъдето бе изписан на 28 октомври.

Според информацията на Bild белгиецът няма да води отбора в три предстоящи двубоя. Байерн предстои да се изправи срещу Борусия Дортмунд в шампионата на 31 октомври, да играе с Атлетико Мадрид в Шампионската лига на 3 ноември, а на 7 ноември да срещне Майнц в Бундеслигата.

В отсъствието на Компани задълженията на старши треньор ще поеме неговият асистент Арън Данкс, който ще ръководи тима в тези срещи.