ЦСКА пусна специална фен колекция за историческото завръщане на „Българска армия“

Ръководството на ЦСКА зарадва своите привърженици със специална лимитирана серия фен артикули, посветени на дългоочакваното завръщане на реконструирания стадион „Българска армия“.

Историческото събитие ще се състои в събота (31 октомври) от 19:30 часа, когато „червените“ посрещат тима на Славия в мач от Първа лига.

За да отбележат паметния момент, от клуба подготвиха специална гама от дрехи и аксесоари с тематични дизайни. Всеки запалянко на ЦСКА има възможност да си закупи:

Специални якета и суитшърти: Дизайнерски модели, посветени на новия дом на „армейците“.

Тениски и панталони: Всекидневни спортни облекла с юбилейни знаци и лога.

Новата колекция вече е достъпна за запалянковците, които се подготвят да изпълнят трибуните за първия официален двубой на съоръжението след неговата основна реконструкция.