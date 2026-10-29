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ЦСКА пусна специална фен колекция за историческото завръщане на „Българска армия“

ЦСКА пусна специална фен колекция за историческото завръщане на „Българска армия“

29 Октомври, 2026 21:47 477 1

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От клуба подготвиха ексклузивна гама от дрехи и аксесоари

ЦСКА пусна специална фен колекция за историческото завръщане на „Българска армия“ - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА зарадва своите привърженици със специална лимитирана серия фен артикули, посветени на дългоочакваното завръщане на реконструирания стадион „Българска армия“.

Историческото събитие ще се състои в събота (31 октомври) от 19:30 часа, когато „червените“ посрещат тима на Славия в мач от Първа лига.

За да отбележат паметния момент, от клуба подготвиха специална гама от дрехи и аксесоари с тематични дизайни. Всеки запалянко на ЦСКА има възможност да си закупи:

  • Специални якета и суитшърти: Дизайнерски модели, посветени на новия дом на „армейците“.

  • Тениски и панталони: Всекидневни спортни облекла с юбилейни знаци и лога.

Новата колекция вече е достъпна за запалянковците, които се подготвят да изпълнят трибуните за първия официален двубой на съоръжението след неговата основна реконструкция.


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  • 1 Спецназ

    3 0 Отговор
    ЦСКА има най-модерния стадион в България.

    Кой какъв, кое какво- факта си е факт!


    ТОВА Е ОТБОР СЪС СЪРЦЕ!

    +
    (Коментара е от привърженик на друг отбор от провинцията)

    21:53 29.10.2026

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