ЦСКА 1948 без кадрови проблеми срещу Спартак Варна

ЦСКА 1948 приема Спартак Варна в 14-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Витоша“ в Бистрица започва в 17:00 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Марков. Двубоят ще бъде излъчен по Diema Sport.

Домакините влизат в мача с настроение след убедителната победа с 4:0 над Ботев Пловдив. Успехът беше първи за Огнян Младенов начело на отбора и остави ЦСКА 1948 на четвърто място с 25 точки. При нова победа тимът временно ще измести Лудогорец от третата позиция.

„Лека-полека вече аз и моят екип започваме да вкарваме нашите идеи. Да, има леки промени, които смятам, че са положителна насока за нас“, заяви Огнян Младенов пред Topsport.

ЦСКА 1948 е без потвърдени кадрови проблеми

Преди двубоя няма потвърдени данни за контузени или наказани футболисти в състава на ЦСКА 1948. Това оставя на треньорския щаб по-голям избор при определянето на стартовия състав.

Спартак Варна пристига след поражение с 0:2 от Дунав Русе и заема седмо място с 13 точки. Варненци имат три победи, четири равенства и пет загуби от началото на сезона.

Ахмедов и още трима са извън групата на Спартак

Най-сериозният проблем за гостите е отсъствието на Ахмед Ахмедов. Нападателят е претърпял операция на петата и се очаква да се възстановява около два месеца. Неговото място в атаката вероятно ще заеме Чидера Окох.

Анхел Гомес и Едсон Силва също няма да играят в Бистрица. Гомес е отпаднал заради контузия, а Силва не е възстановен навреме и треньорът Васил Петров не е искал да рискува с включването му. Извън състава остава и защитникът Матео Петрашийло, който продължава да се възстановява от проблем в коляното.

Към момента не са посочени наказани футболисти за двубоя. Спортният директор на Спартак Енгибар Енгибаров заяви пред Novsport: „Играем успешно срещу ЦСКА 1948 и се надявам и сега да е така.“

Първата среща между двата отбора през сезона завърши 2:2 във Варна. Спартак все още няма победа срещу ЦСКА 1948, но двата състава са завършвали наравно в пет от последните си седем мача.

Източници: novsport.com, sport1.bg, topsport.bg