„Българска армия“ отвори врати още преди столичното дерби със Славия

Реконструираният стадион „Българска армия“ посрещна първото си голямо събитие само два дни преди официалното си откриване с двубоя между ЦСКА и Славия. Днес и утре съоръжението в Борисовата градина е домакин на конференцията Crossroads, която събира предприемачи, инвеститори, технологични лидери и новатори от България и Европа.

В рамките на двудневния форум участниците ще обсъждат развитието на изкуствения интелект, предприемачеството и бъдещето на бизнеса. Програмата включва още практически работилници, Startup World Cup, AI Hackathon, изложбена зона и възможности за създаване на нови партньорства и обмен на идеи.

Така обновената „Българска армия“ приема първите си посетители за мащабно събитие извън футбола, преди отново да се превърне в център на вниманието на футболните фенове.

Официалното откриване на стадиона ще се състои в събота, 31 октомври, когато ЦСКА ще посрещне Славия в двубой от Първа лига. Интересът към срещата е изключително голям, а билетите бяха разпродадени още вчера.