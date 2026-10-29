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„Българска армия“ отвори врати още преди столичното дерби със Славия

„Българска армия“ отвори врати още преди столичното дерби със Славия

29 Октомври, 2026 18:19 609 1

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  • български футбол

Стадионът приема технологична конференция

„Българска армия“ отвори врати още преди столичното дерби със Славия - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реконструираният стадион „Българска армия“ посрещна първото си голямо събитие само два дни преди официалното си откриване с двубоя между ЦСКА и Славия. Днес и утре съоръжението в Борисовата градина е домакин на конференцията Crossroads, която събира предприемачи, инвеститори, технологични лидери и новатори от България и Европа.

В рамките на двудневния форум участниците ще обсъждат развитието на изкуствения интелект, предприемачеството и бъдещето на бизнеса. Програмата включва още практически работилници, Startup World Cup, AI Hackathon, изложбена зона и възможности за създаване на нови партньорства и обмен на идеи.

Така обновената „Българска армия“ приема първите си посетители за мащабно събитие извън футбола, преди отново да се превърне в център на вниманието на футболните фенове.

Официалното откриване на стадиона ще се състои в събота, 31 октомври, когато ЦСКА ще посрещне Славия в двубой от Първа лига. Интересът към срещата е изключително голям, а билетите бяха разпродадени още вчера.


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  • 1 Дейта

    1 0 Отговор
    Ще има ли сандвичи и кафе паузи за конферентните участници по изкуствен интелект,защото собственика е много висок и интелигентен и може да ги почерпи

    18:43 29.10.2026

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