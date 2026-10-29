Ахмед Ахмедов претърпя операция, Спартак Варна търси решение

Ахмед Ахмедов претърпя операция за отстраняване на костно образувание в областта на петата и ще пропусне оставащите мачове на Спартак Варна до края на календарната година. Нападателят предстои да премине през рехабилитация, а очакванията са да поднови тренировки в началото на 2027 г. Засега няма конкретна дата за завръщането му на терена.

Проблемът е съществувал още по време на престоя на Ахмедов в японския Шимизу С-Пулс. Според Спортал операцията е била неизбежна и не е имало възможност футболистът да бъде подложен на алтернативно лечение. След интервенцията той ще започне възстановителен период, преди да се включи в подготовката на варненския тим.

Нападателят се върна в Спартак Варна след престоя си в Япония. До операцията той е записал един гол в осем мача, а отсъствието му оставя треньорския щаб без един от вариантите в атаката. Варненци ще трябва да търсят различно решение за предстоящите си срещи, докато Ахмедов се възстановява.

Проблемите със състава не се ограничават до централния нападател. Португалското крило Анхел Гомес е отпаднало в последния момент от групата за мача с ЦСКА 1948 заради контузия. Извън сметките е и дефанзивният халф Едсон Силва, който играе за Спартак Варна като преотстъпен от Ботев Пловдив.

Спортният директор на Спартак Варна Енгибар Енгибаров очаква труден двубой срещу ЦСКА 1948.

„Те играят трудно срещу нас и се надявам и този път да им окажем сериозна съпротива. При всички случаи ще опитаме да вземем нещо от този мач“, заяви Енгибаров.

На този фон варненският отбор ще трябва да се справи без Ахмедов, Гомес и Едсон Силва, докато медицинският щаб следи възстановяването на контузените футболисти.