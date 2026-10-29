Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ахмед Ахмедов претърпя операция, Спартак Варна търси решение

Ахмед Ахмедов претърпя операция, Спартак Варна търси решение

29 Октомври, 2026 20:25 351 2

  • спартак варна-
  • ахмед ахмедов-
  • цска 1948-
  • първа лига

Нападателят ще се възстановява след интервенция на петата и се очаква да поднови тренировки в началото на 2027 г.

Ахмед Ахмедов претърпя операция, Спартак Варна търси решение - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ахмед Ахмедов претърпя операция за отстраняване на костно образувание в областта на петата и ще пропусне оставащите мачове на Спартак Варна до края на календарната година. Нападателят предстои да премине през рехабилитация, а очакванията са да поднови тренировки в началото на 2027 г. Засега няма конкретна дата за завръщането му на терена.

Проблемът е съществувал още по време на престоя на Ахмедов в японския Шимизу С-Пулс. Според Спортал операцията е била неизбежна и не е имало възможност футболистът да бъде подложен на алтернативно лечение. След интервенцията той ще започне възстановителен период, преди да се включи в подготовката на варненския тим.

Нападателят се върна в Спартак Варна след престоя си в Япония. До операцията той е записал един гол в осем мача, а отсъствието му оставя треньорския щаб без един от вариантите в атаката. Варненци ще трябва да търсят различно решение за предстоящите си срещи, докато Ахмедов се възстановява.

Проблемите със състава не се ограничават до централния нападател. Португалското крило Анхел Гомес е отпаднало в последния момент от групата за мача с ЦСКА 1948 заради контузия. Извън сметките е и дефанзивният халф Едсон Силва, който играе за Спартак Варна като преотстъпен от Ботев Пловдив.

Спортният директор на Спартак Варна Енгибар Енгибаров очаква труден двубой срещу ЦСКА 1948.

„Те играят трудно срещу нас и се надявам и този път да им окажем сериозна съпротива. При всички случаи ще опитаме да вземем нещо от този мач“, заяви Енгибаров.

На този фон варненският отбор ще трябва да се справи без Ахмедов, Гомес и Едсон Силва, докато медицинският щаб следи възстановяването на контузените футболисти.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    браво на сьнародника

    20:27 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове