Локомотив София - Ботев Пловдив е последен мач за Пенев

Локомотив София приема Ботев Пловдив в мач от 14-ия кръг на Първа лига, който се очаква да бъде последният за Любослав Пенев начело на „железничарите“. Срещата започва в 19:30 часа на стадион „Локомотив“ в София.

Раздялата между Пенев и клуба все още не е обявена официално, но Dsport съобщи, че треньорът е взел решение да напусне по собствено желание. Според медията двете страни уточняват условията по прекратяването на договора. БНР също информира, че пътищата на Локомотив София и специалиста се разделят след домакинството срещу Ботев.

„Оставка“

Това е било скандирано от част от привържениците на Локомотив по адрес на Пенев след незадоволителното начало на сезона. Тимът заема 12-о място с 9 точки след 12 изиграни мача. Столичани имат една победа, шест равенства и пет загуби, а на собствен терен все още не са стигали до успех в първенството.

Неяснота около треньорската скамейка

Все още няма потвърждение дали Любослав Пенев ще присъства на мача с Ботев Пловдив. Според Dsport по-вероятно е той да не бъде на резервната скамейка, като отборът може да бъде воден от неговите помощници. БНР съобщава, че сред възможните варианти е Атанас Стоилов.

За следващия шампионатен двубой срещу Септември София се очаква Локомотив временно да бъде поет от Александър Георгиев. Той е директор на детско-юношеската школа на клуба и вече е изпълнявал подобна роля.

Пенев пое отбора през юни

Любослав Пенев беше представен като старши треньор на Локомотив София на 11 юни 2026 г. Той замени Александър Георгиев, който водеше отбора временно в края на предходния сезон. Престоят на Пенев обаче приключва само няколко месеца след началото му, на фона на слабите резултати и недоволството сред феновете.

Последният мач на Локомотив София завърши 1:1 срещу Ботев Враца. Ботев Пловдив влиза в двубоя след загуба с 0:4 от ЦСКА 1948, а срещата в София ще даде възможност на двата отбора да прекъснат негативната си серия.

Източници: bnrnews.bg, dsport.bg, actualno.com