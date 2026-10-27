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Още един мач от френската Лига 1 бе преместен заради протестите в страната

Още един мач от френската Лига 1 бе преместен заради протестите в страната

27 Октомври, 2026 23:11 337 0

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Олимпик Лион и Анже няма да се играе по програма

Още един мач от френската Лига 1 бе преместен заради протестите в страната - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Още една среща от френското първенство стана жертва на очакваните масови протести в страната — двубоят между Олимпик Лион и Анже беше официално преместен по настояване на местните власти, информират от радио "Монте Карло".

Срещата трябваше да се проведе в събота от 21:45 часа българско време, но след разпореждане на Префектурата на Рона мачът е изместен за неделя от 18:15 часа на стадион „Групама“.

Следствие на напрегнатата обстановка и съображенията за сигурност, това е третият двубой от предстоящия кръг на френската Лига 1, който претърпява промяна в графика:

  • Ница - Рен е изтеглен с ден по-рано и ще се играе в петък от 21:45 часа.

  • Регионалното бретонско дерби между Лориен и Брест е преместено за понеделник от 21:45 часа.


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