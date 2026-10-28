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Ланс забрани на феновете си да пътуват за дербито с Лил

Ланс забрани на феновете си да пътуват за дербито с Лил

28 Октомври, 2026 19:08 446 0

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  • футбол

Клубът няма да отвори сектора за гостуващи привърженици след инцидентит

Ланс забрани на феновете си да пътуват за дербито с Лил - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ланс забрани на собствените си привърженици да пътуват за гостуването на Лил в дербито на Северна Франция от Лига 1. Мачът е насрочен за петък, 30 октомври, а клубът няма да отвори сектора за гостуващи фенове.

Решението идва след инцидентите по време на двубоя срещу Брюж от третия кръг на Шампионската лига на 21 октомври. Привърженици на Ланс са запалили и хвърляли пиротехнически изделия, заради което клубът определи действията като „опасна и враждебна пиротехника“.

„След инцидентите, случили се в Брюж в третия кръг на Шампионската лига, Ланс информира всички фенски групи за решението си да не отваря сектора за гостите в Лил“, заяви клубът.

В съобщението си Ланс допълва, че „е премината червена линия“. Ръководството е уведомило фенските организации за решението в понеделник, като мярката е била представена и на организационна среща в префектурата на департамента Нор.

Случаят доведе и до санкция от УЕФА. Апелативната комисия на европейската футболна централа нареди на Ланс да не продава билети на свои привърженици за следващите два мача на отбора като гост в Шампионската лига.

Забраната се отнася за срещите срещу РБ Лайпциг и Ливърпул. Така феновете на френския клуб няма да могат да подкрепят отбора и в двете предстоящи европейски гостувания, освен че ще пропуснат и дербито с Лил заради решението на клуба и мерките на френските власти.


Франция
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