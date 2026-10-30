Бодьо/Глимт приема Викинг в битка за върха в Норвегия

Бодьо/Глимт приема Викинг в директен сблъсък за върха в норвежката Елитсерия. Двата отбора се срещат на стадион „Аспмира“ в мач от 25-ия кръг, като гостите започват двубоя с три точки преднина.

Викинг е лидер с 59 точки от 24 мача и баланс от 19 победи, две равенства и три загуби. Бодьо/Глимт има 56 точки, 18 успеха, две равенства и четири поражения. Домакините са с по-добра голова разлика в защитен план, но Викинг е реализирал повече попадения – 62 срещу 58.

Победата ще изравни лидерите

Успех за Бодьо/Глимт ще изравни двата състава по точки и ще даде на домакините възможност да си върнат първото място в заключителната част на сезона. Равенството ще запази разликата от три точки, а нова победа на Викинг ще увеличи аванса му до шест точки.

След този мач ще остават пет кръга до края на първенството. Викинг ще има домакинство срещу КФУМ Осло, гостуване на Тромсьо, мач с Велеренга, гостуване на Мьолде и домакинство на ХамКам. Бодьо/Глимт ще играе срещу Тромсьо, Мьолде, КФУМ Осло, Олесун и Сарпсборг 08.

Домакините влизат след загуба

Бодьо/Глимт загуби последната си среща с 0:1 от Велеренга на „Аспмира“. Викинг, от своя страна, победи Тромсьо с 3:1, като още до почивката поведе с 3:0. Головете за победителите отбелязаха Питър Бух Кристиансен, Хенрик Хегхайм и Ерик Ботхайм.

Първият мач между двата тима през сезона завърши с убедителен успех на Викинг – 5:0 на 11 април. В общата статистика от 25 официални срещи Бодьо/Глимт има 14 победи, Викинг е спечелил девет пъти, а два мача са завършили без победител.

Заболявания в лагера на Бодьо/Глимт

Подготовката на домакините беше затруднена от заболявания в състава. Треньорът Кетил Кнутсен потвърди, че е бил болен, а няколко футболисти се появиха с маски преди срещата. На тренировка не са присъствали Сондре Окланд, Джошуа Китолано, Оле Дидрик Бломберг, Аугуст Микелсен и вратарят Юлиан Файе Лунд. Ола Бринхилдсен и Йоел Мвука са тренирали индивидуално.

„Не изглежда така в момента, но трябва да сме честни, че това може да се промени в оставащите часове. Като цяло изглежда доста добре“, заяви Кнутсен за състоянието на групата. Крилото Йенс Петер Хауге определи седмицата като необичайно трудна заради заболяванията, студеното време и натоварените пътувания.

Двубоят между Бодьо/Глимт и Викинг е насрочен за 19:00 часа на „Аспмира“.

Източници: dagsavisen.no, aftenposten.no