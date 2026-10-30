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Анчелоти: Ще викаме Рафиня, когато е ключов за Бразилия
  Тема: Български спортни успехи

Анчелоти: Ще викаме Рафиня, когато е ключов за Бразилия

30 Октомври, 2026 14:03 513 1

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Селекционерът отхвърли възможността Барселона да получи специално освобождаване за нападателя, който наскоро се завърна след контузия

Анчелоти: Ще викаме Рафиня, когато е ключов за Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Карло Анчелоти защити решението си да повика Рафиня за предстоящите мачове на Бразилия срещу Япония и Сингапур. Нападателят на Барселона наскоро се възстанови от контузия и започна отново да играе редовно, което предизвика недоволство в каталунския клуб.

Бразилия ще срещне Япония на 14 ноември, а три дни по-късно ще играе със Сингапур. И двете контроли ще се проведат в Сингапур. За Рафиня това означава пътуване от близо 22 000 километра за двата двубоя. Домакините заемат 149-о място в актуалната ранглиста на ФИФА.

Анчелоти отхвърли специална молба от Барселона

Жоан Лапорта вече изрази несъгласие с натоварването, което националните отбори създават за клубовете. Президентът на Барселона заяви, че клубовете търпят „огромни щети“ заради международните мачове. Рафиня получи контузия на 29 септември в контролата на Бразилия срещу Австралия в Бризбейн.

Анчелоти обаче заяви, че Барселона не е отправяла специално искане за почивка на футболиста.

„Нямаме индивидуални молби, а и нямаме нужда от такива. В паузите на ФИФА винаги ще викаме играчите, които смятаме за ключови за бразилския национален отбор“,

каза селекционерът.

Той посочи, че Бразилия поддържа добър диалог с клубовете и редовно обменя информация за състоянието на играчите. Анчелоти допълни, че е направен компромис с бразилските тимове, които са в заключителната фаза на Бразилейрао. От всеки местен клуб е повикан най-много един футболист, а от Фламенго и Палмейрас няма избрани играчи заради битката им за титлата.

Рафиня остава част от ядрото на новия състав

Повиквателната за Рафиня е свързана и с обновяването на националния отбор. В състава има деветима футболисти в олимпийска възраст и общо 15 играчи под 23 години. Анчелоти обаче подчерта, че опитното ядро ще бъде запазено.

„Избрахме петима футболисти, които бяха част от тима на Световното първенство и ще играят водеща роля в новия цикъл“, заяви италианецът. Той посочи Маркиньос, Габриел Магаляеш, Бруно Гимараеш, Винисиус Жуниор и Рафиня.

Анчелоти не даде категоричен отговор дали ще използва Рафиня като централен нападател, каквато роля футболистът изпълнява през този сезон в Барселона. Селекционерът каза, че разполага с нападатели, способни да играят на няколко позиции, и потвърди, че Бразилия ще продължи със схема с трима полузащитници и трима футболисти в предни позиции.

Източници: sportal.bg


Бразилия
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