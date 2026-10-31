Ираола с добри новини за Ливърпул преди дербито с Арсенал

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола изрази оптимизъм относно възможността Доминик Собослай и Виктор Муньос да бъдат на разположение за предстоящото дерби с Арсенал. Двамата пропуснаха последните три срещи на мърсисайдци заради контузии, но според наставника има шанс да се завърнат в състава за неделния сблъсък на „Анфийлд“.

Предстоящият двубой противопоставя последните два шампиона, а Арсенал ще се опита да прекъсне негативната си серия при гостуванията на този стадион в първенството. Лондончани нямат победа там за шампионат от 2012 година насам.

„Смятам, че Собослай и Муньос имат шанс да бъдат готови за неделя, но все пак разполагаме с още два дни“, заяви Ираола на пресконференцията си.

Испанският специалист призова да не се отдава прекалено голямо значение на моментното класиране, тъй като сезонът все още е в ранна фаза. Той подчерта, че Ливърпул трябва да се концентрира върху предстоящия съперник и да продължи да надгражда представянето си.

„Ще бъде труден мач. Познаваме добре Арсенал и трябва да сме подготвени. Очаква ни сериозно изпитание, но атмосферата на „Анфийлд“ може да ни помогне. Надявам се да покажем необходимото ниво. Все още е едва октомври и трябва да мислим мач за мач. Едва когато сме играли поне по веднъж срещу всеки съперник, можем да започнем да обръщаме внимание на класирането. Отборът ни се развива и подобрява“, коментира наставникът.

Ираола бе попитан и за Микел Артета, с когото се познава добре от предишните им сблъсъци. Испанецът отбеляза, че напоследък често среща познати лица на противниковата скамейка, но предупреди, че предстоящото дерби ще изисква максимална концентрация.

„Знам, че ни чака тежък двубой, затова трябва да дадем най-доброто от себе си. Хубаво е, че феновете имат очаквания и вярват, че можем да спечелим, но според мен все още е твърде рано“, добави той.

Докато водеше Борнемут, Ираола постигна три победи в последните четири срещи с Арсенал. Настоящият мениджър на Ливърпул обаче не смята, че тези резултати могат да бъдат пренесени директно към предстоящия сблъсък, тъй като съставите и обстоятелствата са различни.

„С Борнемут имахме добри резултати срещу Арсенал, но сега става въпрос за различен отбор и различна група футболисти. Не можем просто да използваме същия подход. Трябва да разполагаме с различни решения – да печелим единоборствата, да се справяме във въздуха, при статичните положения и във всички малки битки на терена. Арсенал е шампион и се намира в добра форма, така че ни очаква сериозно предизвикателство“, обясни Ираола.

Наставникът отчете и положителния ефект от последните резултати на Ливърпул. Мърсисайдци са спечелили пет поредни мача във всички турнири, макар само два от тези успехи да са в първенството.

„Победите са много важни. Спечелихме пет поредни срещи и това ни помага, въпреки че само две от тях бяха в шампионата. Знаем, че трябва да се подобрим значително, но е много по-приятно да работиш върху това, когато печелиш“, заяви испанецът.

Той обърна специално внимание и на ролята на привържениците на „Анфийлд“, като подчерта, че подкрепата им зависи не само от резултатите, но и от отдадеността на футболистите.

В заключение Ираола посочи, че ключът към успеха ще бъде създаването на повече голови възможности и ефективността пред противниковата врата. Според него Арсенал се защитава организирано и всяка ситуация в наказателното поле може да се окаже решаваща.