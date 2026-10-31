Алкарас пречупи Томи Пол и се класира за полуфиналите във Виена

Карлос Алкарас продължава успешното си представяне на турнира от категория ATP 500 във Виена. Испанецът си осигури място на полуфиналите, след като надделя над американеца Томи Пол с 6:4, 7:6(2) в оспорван четвъртфинален двубой, продължил 1 час и 52 минути.

Световноизвестният тенисист демонстрира отлична концентрация и хладнокръвие в решаващите моменти. Алкарас успя да отрази и петте възможности за пробив, до които достигна неговият съперник, като по този начин не позволи на Пол да поеме инициативата в мача.

Испанецът се представи убедително и на сервис, като вкара 82% от първите си подавания и спечели 70% от точките при тях. В статистиката му личат още пет аса и нито една двойна грешка – показатели, които допълнително подчертават стабилността му през целия двубой.

Томи Пол оказа сериозна съпротива във втората част и успя да доведе сета до тайбрек. Там обаче Алкарас показа класата си, наложи пълно надмощие и затвори мача с категоричното 7:2 точки в решителния гейм.