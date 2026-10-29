Биляна Дудова след бронза в Астана: „Преминах през най-трудната подготовка в кариерата си“

Националката по борба Биляна Дудова сподели емоциите си пред камерата на БНТ, след като завоюва бронзово отличие на Световното първенство в Астана, Казахстан. Четирикратната европейска шампионка призна, че пътят до този медал е бил изключително тежък както в спортен, така и в личен план.

„Щастлива съм, че успях да спечеля поредното отличие за България. Исках цветът на медала да бъде златен, както винаги целта ми е да бъда шампион. Но медалът си е медал... Явно съдбата иска да добавя и бронзов медал в колекцията си, тъй като вече имам златен и сребърен. Време е и за световна титла в олимпийска категория“, сподели Дудова.

Състезателката разкри, че това е била най-тежката подготовка в досегашната ѝ кариера, но изрази надежда, че оттук нататък предстоят само хубави мигове и че голямата ѝ цел остава олимпийското злато.

Дудова отправи специални благодарности към хората, които са я подкрепяли в трудните моменти:

Към треньора си Мирослав Гочев: „Че беше до мен през цялото време, вярва в мен и никога не ме предаде.“

Към новия си клуб ЦСКА и Гриша Ганчев: „Това е първият медал от голямо първенство за моя нов клуб... Благодаря на господин Гриша Ганчев, че е до мен и ме подкрепя.“

В заключение състезателката посвети отличието на всички свои близки и хора, които я обичат, обещавайки нови успехи за България в бъдеще.