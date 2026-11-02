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България с престижно 11-о място на Световното по борба в Астана

България с престижно 11-о място на Световното по борба в Астана

2 Ноември, 2026 15:26 486 4

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Семен Новиков спечели златен медал

България с престижно 11-о място на Световното по борба в Астана - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България завърши на престижната 11-а позиция в общото отборно класиране по медали на Световното първенство по борба за 2026 година, което се проведе в Астана, Казахстан. Родните състезатели се отличиха с призови класирания в два от стиловете – класическата борба при мъжете и надпреварата при жените.

Безспорният герой за България беше олимпийският шампион Семен Новиков. Той спечели световната титла в категория до 87 килограма на класически стил, слагайки край на 13-годишното чакане на страната ни за златен медал от световен шампионат в тази дисциплина.

Към успеха на Новиков бяха добавени още две бронзови отличия. Кирил Милов се качи на почетната стълбичка в категория до 97 кг при класиците, а Биляна Дудова завоюва бронз в категория до 62 кг при жените.

С тези резултати България попадна сред 11-те държави, които успяха да спечелят поне една световна титла както при мъжете, така и при жените в рамките на първенството.

В битката за върха в отборното подреждане САЩ, Иран и Русия оформиха челната тройка. Американците заеха първото място, като триумфираха и в отборните класирания на свободния стил при мъжете и при жените.

Топ 3 в класирането по медали:

  • 1. САЩ – 7 златни, 2 сребърни и 6 бронзови медала, общо 15

  • 2. Иран – 5 златни, 4 сребърни и 6 бронзови медала, общо 15

  • 3. Русия – 4 златни, 3 сребърни и 7 бронзови медала, общо 14


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  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Явно Русия е заела всички места от 3-то до последно.

    15:28 02.11.2026

  • 2 Браво

    3 0 Отговор
    От 11 участника!

    15:31 02.11.2026

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор
    майтапите ли се, 11-то престижно?

    16:13 02.11.2026

  • 4 Чочоолу

    0 0 Отговор
    Ако не бяхте разкарали С танка (С гаубицата),
    щяхте да броите само туристите за здраве от отбора й по самодейност !

    16:18 02.11.2026

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