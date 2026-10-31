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Революция в Испания: съдиите в Ла Лига също ще дават интервюта

Революция в Испания: съдиите в Ла Лига също ще дават интервюта

31 Октомври, 2026 23:04 449 0

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Реферите ще обясняват спорните ситуации след мачовете, а за участието си пред камерите ще получават допълнително възнаграждение

Революция в Испания: съдиите в Ла Лига също ще дават интервюта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Испанската Ла Лига въвежда нова практика, която досега беше немислима за футболните съдии. Още от този уикенд реферите ще застават пред телевизионните камери след края на мачовете, за да коментират срещите и да обясняват спорните ситуации на терена.

Според постигнатото споразумение след всеки кръг съдиите на един или два двубоя ще участват в интервютата след последния съдийски сигнал. Те ще могат лично да изложат своята гледна точка за ключовите решения и най-дискусионните моменти от срещите.

От Ла Лига обясняват, че целта е да се повиши прозрачността и да се подобри комуникацията между съдиите, футболистите и зрителите. Така феновете ще получават обяснение директно от хората, които вземат решенията на терена, вместо да разчитат единствено на коментари и анализи след мачовете.

Новата инициатива предвижда и финансов стимул. За участието си в телевизионните интервюта реферите ще получават допълнителен бонус, като Ла Лига е отделила общо 500 000 евро за тази цел.

Така испанското първенство прави необичайна крачка към по-голяма откритост в съдийството. Остава да се види дали новият формат ще намали напрежението около спорните отсъждания или ще отвори още повече теми за дискусия.


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