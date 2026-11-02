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Пауло Фонсека напуска Лион и поема Спортинг?

Пауло Фонсека напуска Лион и поема Спортинг?

2 Ноември, 2026 06:55 525 0

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Португалският специалист е постигнал договорка с клуба от Лисабон, който търси заместник на Руи Боржеш

Пауло Фонсека напуска Лион и поема Спортинг? - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пауло Фонсека е близо до завръщане в португалския футбол. Според “Foot Mercato” треньорът на Лион е постигнал споразумение със Спортинг Лисабон и може да поеме отбора още преди следващия му мач в Шампионската лига срещу Шахтьор Донецк този вторник.

Спортинг търси нов наставник след разочароващите резултати под ръководството на Руи Боржеш. Преди да бъде обявено назначението на Фонсека обаче, клубът трябва да договори прекратяването на договора на настоящия си треньор.

Остава и Лион да се споразумее с португалския специалист за условията на раздялата. Договорът му с френския клуб е до 2027 г., но от Лисабон са оптимисти, че преговорите няма да се окажат сериозна пречка.

След победата на Лион с 2:0 над Анже Фонсека призна, че не знае дали ще остане във Франция до края на сезона.

Междувременно “L’Équipe” посочва бившия треньор на Ювентус Тиаго Мота като един от основните варианти за евентуален наследник на Фонсека в Лион.


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