Барселона е готова да се раздели с централен защитник през януари

Алехандро Балде може да се окаже най-вероятният напускащ футболист на Барселона през зимния трансферен прозорец. Според “Marca” ръководството на каталунците разглежда именно левия защитник като възможност за продажба, която да осигури средства за ново попълнение в отбраната.

Бъдещето на 23-годишния испанец на „Камп Ноу“ изглежда все по-несигурно. В последния мач срещу Алавес той не получи нито минута игра, въпреки кадровите проблеми в защитата на отбора.

Треньорът Ханзи Флик предпочете да даде шанс на младия Брайън Фариняс, който записа първия си мач като титуляр.

Според информацията на “Marca” Балде е футболистът, чиято продажба изглежда най-вероятна към момента. Причината е не само ситуацията му в отбора, но и сериозната му трансферна стойност, която може да помогне на Барселона да финансира привличането на централен защитник. В момента Балде е оценяван на 40 млн. евро.