Тен Хаг: Роналдо приключи с големия футбол след трансфера в Ювентус

Ерик тен Хаг не спести критиките си към Кристиано Роналдо. В интервю за “ESPN” нидерландският специалист заяви, че португалецът не е успял да разгърне потенциала си през последните седем-осем години, а според него кариерата на нападателя е тръгнала надолу след трансфера му в Ювентус през 2018 г.

„Кристиано принадлежи към световния елит, но реалността е, че през последните седем-осем години не успя да покаже пълния си потенциал. След Ювентус за него всичко беше приключило“, заяви Тен Хаг.

Нидерландецът, който работи с Роналдо за кратко в Манчестър Юнайтед, смята, че спадът е започнал още с напускането на Реал Мадрид. „Когато Реал го пусна да си тръгне, той вече беше във фаза на спад“, добави специалистът.

Взаимоотношенията между тен Хаг и Роналдо в Манчестър Юнайтед бяха белязани от открит конфликт още през есента на 2022 г. Португалецът публично разкритикува нидерландския треньор в интервю пред Пиърс Морган, заявявайки, че няма уважение към него. На 22 ноември 2022 г. Юнайтед обяви раздялата с Роналдо по взаимно съгласие, а малко повече от месец по-късно – на 30 декември, нападателят подписа с Ал Насър от Саудитска Арабия, с което сложи край на втория си престой на „Олд Трафорд“.