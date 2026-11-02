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Тен Хаг: Роналдо приключи с големия футбол след трансфера в Ювентус

Тен Хаг: Роналдо приключи с големия футбол след трансфера в Ювентус

2 Ноември, 2026 08:26 1 029 6

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Бившият треньор на Манчестър Юнайтед отправи остри критики към португалската звезда

Тен Хаг: Роналдо приключи с големия футбол след трансфера в Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ерик тен Хаг не спести критиките си към Кристиано Роналдо. В интервю за “ESPN” нидерландският специалист заяви, че португалецът не е успял да разгърне потенциала си през последните седем-осем години, а според него кариерата на нападателя е тръгнала надолу след трансфера му в Ювентус през 2018 г.

„Кристиано принадлежи към световния елит, но реалността е, че през последните седем-осем години не успя да покаже пълния си потенциал. След Ювентус за него всичко беше приключило“, заяви Тен Хаг.

Нидерландецът, който работи с Роналдо за кратко в Манчестър Юнайтед, смята, че спадът е започнал още с напускането на Реал Мадрид. „Когато Реал го пусна да си тръгне, той вече беше във фаза на спад“, добави специалистът.

Взаимоотношенията между тен Хаг и Роналдо в Манчестър Юнайтед бяха белязани от открит конфликт още през есента на 2022 г. Португалецът публично разкритикува нидерландския треньор в интервю пред Пиърс Морган, заявявайки, че няма уважение към него. На 22 ноември 2022 г. Юнайтед обяви раздялата с Роналдо по взаимно съгласие, а малко повече от месец по-късно – на 30 декември, нападателят подписа с Ал Насър от Саудитска Арабия, с което сложи край на втория си престой на „Олд Трафорд“.


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    Съвсем случайно трансферът му в Ювентус съвпадна с въвеждането на ВАР. Без редовните голове от засада и дузпи от явни симулации, кариерата на Роналдо приключи. Преди пристигането му Ювентус печелише Калчото всяка година и игра два финала на Шампионска лига през 2015 и 2017 г. Целта беше с него да спечелят турнира. Вместо това бяха изхвърлени рано от Аякс, Лион и Порто. В третата му година с Ювентус отборът на косъм хвана четвъртото място в Италия. За малко нямаше да се класират за Шампионска лига. В същото време Реал Мадрид продължиха да печелят турнира, а Бензема и Модрич взеха златни топки. Така стана кристално ясно, че Роналдо винаги е бил един медиен балон. Медиите направиха луди пари като ни пробутваха "надпреварата" между Меси и Роналдо. Такава никога не е имало.

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  • 6 666

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    Феновете на Манчестър.Юнаитет го знаят този за най големия некъдърник бил треньор на отбора

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