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Хърватска медия впечатлена от новия стадион на ЦСКА
  Тема: Български спортни успехи

Хърватска медия впечатлена от новия стадион на ЦСКА

3 Ноември, 2026 10:04 1 069 13

  • цска-
  • българска армия-
  • стадион-
  • 24 часа-
  • шампионска лига

„24 часа“ обърна внимание на обновената „Българска армия“, капацитета ѝ и амбициите на клуба за Шампионската лига

Хърватска медия впечатлена от новия стадион на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Обновената „Българска армия“ привлече вниманието на една от големите хърватски медии – „24 часа“. Изданието посвети материал на завръщането на ЦСКА в историческия му дом, като акцентът е поставен върху новото съоръжение и заявените амбиции на клуба.

„Българите също откриха модерен стадион преди нас“, гласи заглавието на публикацията. В нея се припомня, че ЦСКА се завърна на стадиона с градското дерби срещу „Славия“ от 14-ия кръг на българското първенство. Първият официален мач на реконструираното съоръжение завърши 0:0. „24 часа“ посочва, че в обновяването са вложени около 45 милиона евро.

Капацитетът за мачове от българското първенство е 18 540 места, а за международни срещи са предвидени 16 819 зрители. Според хърватското издание „Българска армия“ отговаря на изискванията за категория 4 на УЕФА. Това позволява на съоръжението да приема големи европейски клубни срещи, при спазване на конкретните изисквания за организация и сигурност.

Всички трибуни са покрити, а лекоатлетическата писта е премахната, за да се скъси разстоянието между зрителите и терена. В комплекса са предвидени клубен музей, магазини и заведения за хранене. Стадионът е изграден на мястото на старото съоръжение в Борисовата градина и вече е основният дом на ЦСКА. Материалът обръща внимание и на плановете на ръководството на ЦСКА за спортното развитие на клуба. Целта е да бъде изграден отбор, способен да се бори за място в Шампионската лига.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер стадион,

    4 6 Отговор
    сега само фитбол ли ще развиват на него.
    Какво се случва с другите спортове?
    Те, отделни стадиони ли да си построят?

    Коментиран от #2, #13

    10:07 03.11.2026

  • 2 Тик-Ток

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Супер стадион,":

    Във футбола се перат най много наркопари

    Коментиран от #5

    10:12 03.11.2026

  • 3 Левски 1914

    9 5 Отговор
    Кръвта вода не става ,Литекс си играе най добре в Ловеч пред ловешкия оркестър и да им свири ганкиното.

    Коментиран от #12

    10:13 03.11.2026

  • 4 Армеец

    5 6 Отговор
    Ще има победи и загуби,но чувството че съм на стадиона е приятно.Гордост е за мен.Пожелавам го на всеки отбор.

    Коментиран от #7

    10:18 03.11.2026

  • 5 Гоце

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Йотова най добре знае

    10:19 03.11.2026

  • 6 Лаик

    6 3 Отговор
    Какъв модерен стадион без паркинг?
    Най голямата тъпотия в света, а можеха да направят и паркинг отдолу за 2-3 хиляди ....
    3 квартала страдат от тия модерни европейски стадиони

    10:21 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стефан Донев

    7 2 Отговор
    Много пари са изпрани тук.

    10:25 03.11.2026

  • 9 Хърватите

    0 0 Отговор
    нямат засега по-нови стадиони, извън десетгодишния на Риека, който е за 7-8000 човека с две трибуни, едната непокрита. Динамо Загреб и Хайдук имат планове за нови стадиони или реновация, затова се пише за други стадиони на Балканите. Максимир на Динамо е потресаващо грозен - националният ни изглежда по-модерен и добре поддържан. Обаче - може да нямат нови стадиони, но има топ школи за държава от 4млн души, които не спират да вадят играчи. Нещо, които ние съвсем нямаме, а в Румъния, където направиха няколко стадиона последните години, също са много далеч. Та хърватите да си гледат най-вече школите, тези стадиони им се радва някой като са нови, ама като се окаже, че пак само един българин с мъка ще е титуляр за ЦСКА или Левски след пет години - кел файда от стадиона.

    Коментиран от #11

    10:34 03.11.2026

  • 10 Хахахихи

    0 0 Отговор
    Важно е не стадиона а за кого свири съдията.

    10:37 03.11.2026

  • 11 Тони бързия

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хърватите":

    На Осиек е нов стадиона,но този на ЦСКА е много по-добър. Иначе да, хърватската школа е светлина година пред нашата.Тука при нас има множество сбъркани фактори при работата с децата и младежите.

    10:49 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 не ги понасям

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Супер стадион,":

    Премахнаха тенис кортовете преди стадиона. Там тенис се играе от 20-те години на миналия век. Имаше и баскетбол. А на самия стадион колко лекоатлети са тренирали...

    10:59 03.11.2026

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