Хърватска медия впечатлена от новия стадион на ЦСКА

Обновената „Българска армия“ привлече вниманието на една от големите хърватски медии – „24 часа“. Изданието посвети материал на завръщането на ЦСКА в историческия му дом, като акцентът е поставен върху новото съоръжение и заявените амбиции на клуба.
„Българите също откриха модерен стадион преди нас“, гласи заглавието на публикацията. В нея се припомня, че ЦСКА се завърна на стадиона с градското дерби срещу „Славия“ от 14-ия кръг на българското първенство. Първият официален мач на реконструираното съоръжение завърши 0:0. „24 часа“ посочва, че в обновяването са вложени около 45 милиона евро.
Капацитетът за мачове от българското първенство е 18 540 места, а за международни срещи са предвидени 16 819 зрители. Според хърватското издание „Българска армия“ отговаря на изискванията за категория 4 на УЕФА. Това позволява на съоръжението да приема големи европейски клубни срещи, при спазване на конкретните изисквания за организация и сигурност.
Всички трибуни са покрити, а лекоатлетическата писта е премахната, за да се скъси разстоянието между зрителите и терена. В комплекса са предвидени клубен музей, магазини и заведения за хранене. Стадионът е изграден на мястото на старото съоръжение в Борисовата градина и вече е основният дом на ЦСКА. Материалът обръща внимание и на плановете на ръководството на ЦСКА за спортното развитие на клуба. Целта е да бъде изграден отбор, способен да се бори за място в Шампионската лига.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супер стадион,
Какво се случва с другите спортове?
Те, отделни стадиони ли да си построят?
Коментиран от #2, #13
10:07 03.11.2026
2 Тик-Ток
До коментар #1 от "Супер стадион,":Във футбола се перат най много наркопари
Коментиран от #5
10:12 03.11.2026
3 Левски 1914
Коментиран от #12
10:13 03.11.2026
4 Армеец
Коментиран от #7
10:18 03.11.2026
5 Гоце
До коментар #2 от "Тик-Ток":Йотова най добре знае
10:19 03.11.2026
6 Лаик
Най голямата тъпотия в света, а можеха да направят и паркинг отдолу за 2-3 хиляди ....
3 квартала страдат от тия модерни европейски стадиони
10:21 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стефан Донев
10:25 03.11.2026
9 Хърватите
Коментиран от #11
10:34 03.11.2026
10 Хахахихи
10:37 03.11.2026
11 Тони бързия
До коментар #9 от "Хърватите":На Осиек е нов стадиона,но този на ЦСКА е много по-добър. Иначе да, хърватската школа е светлина година пред нашата.Тука при нас има множество сбъркани фактори при работата с децата и младежите.
10:49 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 не ги понасям
До коментар #1 от "Супер стадион,":Премахнаха тенис кортовете преди стадиона. Там тенис се играе от 20-те години на миналия век. Имаше и баскетбол. А на самия стадион колко лекоатлети са тренирали...
10:59 03.11.2026