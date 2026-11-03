Хърватска медия впечатлена от новия стадион на ЦСКА

Обновената „Българска армия“ привлече вниманието на една от големите хърватски медии – „24 часа“. Изданието посвети материал на завръщането на ЦСКА в историческия му дом, като акцентът е поставен върху новото съоръжение и заявените амбиции на клуба.

„Българите също откриха модерен стадион преди нас“, гласи заглавието на публикацията. В нея се припомня, че ЦСКА се завърна на стадиона с градското дерби срещу „Славия“ от 14-ия кръг на българското първенство. Първият официален мач на реконструираното съоръжение завърши 0:0. „24 часа“ посочва, че в обновяването са вложени около 45 милиона евро.

Капацитетът за мачове от българското първенство е 18 540 места, а за международни срещи са предвидени 16 819 зрители. Според хърватското издание „Българска армия“ отговаря на изискванията за категория 4 на УЕФА. Това позволява на съоръжението да приема големи европейски клубни срещи, при спазване на конкретните изисквания за организация и сигурност.

Всички трибуни са покрити, а лекоатлетическата писта е премахната, за да се скъси разстоянието между зрителите и терена. В комплекса са предвидени клубен музей, магазини и заведения за хранене. Стадионът е изграден на мястото на старото съоръжение в Борисовата градина и вече е основният дом на ЦСКА. Материалът обръща внимание и на плановете на ръководството на ЦСКА за спортното развитие на клуба. Целта е да бъде изграден отбор, способен да се бори за място в Шампионската лига.