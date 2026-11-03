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Мохамед Салах отказа милиони от Саудитска Арабия, иска да остане в Трабзонспор

Мохамед Салах отказа милиони от Саудитска Арабия, иска да остане в Трабзонспор

3 Ноември, 2026 15:56 757 0

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Египетската звезда е била потърсена от Ал-Шабаб

Мохамед Салах отказа милиони от Саудитска Арабия, иска да остане в Трабзонспор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах е отхвърлил изключително изгодно финансово предложение от Саудитска Арабия, предпочитайки да продължи кариерата си в Трабзонспор. Египетската звезда е била потърсена от Ал-Шабаб, който е готов да му предложи внушителна годишна заплата, но парите не са се оказали достатъчен аргумент за промяна на решението му.

Според информации от турски медии саудитският клуб е предложил на нападателя гарантирано възнаграждение от 25 милиона евро на година. Въпреки сериозните финансови условия Салах е отказал офертата, тъй като желанието му е да изпълни настоящите си ангажименти с турския тим и да не предприема нов трансфер в близко бъдеще.

Твърди се още, че египтянинът е дал ясни инструкции на своя агент Рами Абас да не му представя нови предложения от други клубове. По този начин футболистът демонстрира намерението си да остане фокусиран върху изявите си с екипа на Трабзонспор.

Решението идва на фона на силното представяне на Салах през настоящия сезон. В 13 мача във всички турнири той е реализирал 10 попадения и е записал пет асистенции, което прави общо 15 преки участия в голове.

Трабзонспор разполага с дългосрочен договор с нападателя, който е валиден до 30 юни 2028 година. Пазарната стойност на египетския национал се оценява на около 17 милиона евро.


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