Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цървена звезда изкушава Станич с 1,2 млн. евро

Цървена звезда изкушава Станич с 1,2 млн. евро

3 Ноември, 2026 17:41 660 0

  • петър станич-
  • лудогорец-
  • цървена звезда-
  • трансфери-
  • кристиян балов

Сръбският гранд планира да увеличи бюджета си за заплати и обмисля оферта към халфа на Лудогорец

Цървена звезда изкушава Станич с 1,2 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Цървена звезда обмисля привличането на Петър Станич от Лудогорец през зимния трансферен прозорец. Сръбският гранд планира да увеличи бюджета си за заплати, а обсъжданото възнаграждение за халфа е 1,2 милиона евро. Информацията е на Mozzart Sport, цитирана от Тема Спорт.

Подобни финансови условия се обсъждат и за Лука Илич, който също е сред набелязаните попълнения на Цървена звезда. В състава на белградския клуб играе и българският национал Кристиян Балов.

„Трябва да създадем атмосфера, която да кара играчите да искат да дойдат тук“, е заявил представител на ръководството на Цървена звезда.

Според цитираната информация възнагражденията на Станич и Илич, ако двамата подпишат, биха били съизмерими с тези на централния нападател Марко Арнаутович и крилото Владимир Лучич.

Станич привлече сериозно внимание с представянето си за Лудогорец през миналия сезон. Разградчани успяха да го задържат през лятото, когато Олимпиакос беше близо до сделка за сръбския полузащитник.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове