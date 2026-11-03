Цървена звезда изкушава Станич с 1,2 млн. евро

Цървена звезда обмисля привличането на Петър Станич от Лудогорец през зимния трансферен прозорец. Сръбският гранд планира да увеличи бюджета си за заплати, а обсъжданото възнаграждение за халфа е 1,2 милиона евро. Информацията е на Mozzart Sport, цитирана от Тема Спорт.

Подобни финансови условия се обсъждат и за Лука Илич, който също е сред набелязаните попълнения на Цървена звезда. В състава на белградския клуб играе и българският национал Кристиян Балов.

„Трябва да създадем атмосфера, която да кара играчите да искат да дойдат тук“, е заявил представител на ръководството на Цървена звезда.

Според цитираната информация възнагражденията на Станич и Илич, ако двамата подпишат, биха били съизмерими с тези на централния нападател Марко Арнаутович и крилото Владимир Лучич.

Станич привлече сериозно внимание с представянето си за Лудогорец през миналия сезон. Разградчани успяха да го задържат през лятото, когато Олимпиакос беше близо до сделка за сръбския полузащитник.