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Циципас и Давидович Фокина пропускат „Мастърс“-а в Париж

Циципас и Давидович Фокина пропускат „Мастърс“-а в Париж

3 Ноември, 2026 18:24 420 0

  • стеofанос циципас-
  • алехандро давидович фокина-
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  • тенис

Двамата тенисисти се отказаха заради контузии непосредствено преди първите си мачове - Вайехо и Боржеш влязоха в основната схема като „щастливи губещи“

Циципас и Давидович Фокина пропускат „Мастърс“-а в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефанос Циципас и Алехандро Давидович Фокина се оттеглиха от последния за годината турнир от сериите „Мастърс 1000“ в Париж. Гръцкият тенисист, който е 34-и в световната ранглиста, има проблем с дясното рамо, а 17-ият в света Давидович Фокина се е оплакал от болки и блокиране в кръста. Оттеглянията са потвърдени от организаторите на надпреварата.

Циципас трябваше да започне участието си срещу американеца Лърнър Тиен. Неговото място зае парагваецът Адолфо Даниел Вайехо Алварес, който влезе в основната схема като „щастлив губещ“. Така Тиен получи нов съперник за първия кръг.

Промяна настъпи и в мача на Давидович Фокина срещу представителя на домакините Мойс Куаме. Испанецът беше заменен от португалеца Нуно Боржеш, който също се включи като „щастлив губещ“. Боржеш вече победи Куаме с 6:3, 6:1.

С оттеглянето си двамата пропуснаха възможността да участват в последния турнир от тази категория през сезона.


Франция
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