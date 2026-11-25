Френският тенисист Артюр Риндеркнеш е изправен пред потенциално четиригодишно наказание заради предполагаем отказ да се подложи на допинг тест в началото на юни. Случаят се разследва от Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), съобщава френският спортен вестник „Екип“.

Риндеркнеш отрича обвинението и е поискал спорът да бъде разгледан от независим трибунал. В изявление той заяви: „Запознат съм със съобщенията относно предполагаемия ми отказ да се подложа на допинг тест. Вече уведомих ITIA, че отхвърлям тези обвинения и поисках въпросът да бъде разгледан и решен от независим трибунал. Ще предоставя на независимия трибунал пълна информация за ситуацията.“

Това означава, че към момента няма окончателно решение за санкция. Следващата стъпка е разглеждането на случая от независимия трибунал, пред който тенисистът ще изложи своята версия. 31-годишният французин заема 57-о място в световната ранглиста на АТП. Той няма спечелена титла в професионалната си кариера.

Най-доброто му представяне в турнирите от Големия шлем е достигането до четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2025 година. Според актуалните данни за ранглистата Риндеркнеш продължава да бъде сред първите 60 тенисисти в света.