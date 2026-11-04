Бен Шелтън първи достигна осминафиналите в Париж

Американецът Бен Шелтън се превърна в първия тенисист, който си осигури участие на осминафиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Париж. Поставеният под №3 в схемата преодоля във втория кръг британеца Камерън Нори с 6:3, 6:4.

Световният №4 показа увереност и постоянство на сервис, като не позволи на съперника си да наложи своя ритъм. С победата Шелтън изравни и резултата в преките двубои с Нори – двамата вече имат по един успех. Предишната им среща беше през 2022 година в Синсинати, когато британецът се наложи убедително.

Нори пристигна във втория кръг след труден трисетов мач срещу италианеца Матео Арналди. В откриващия си двубой британският левичар спечели с 6:4, 1:6, 6:3 за час и 40 минути, но срещу мощния сервис и агресивната игра на Шелтън не успя да намери необходимите решения.

В следващия етап американецът ще се бори за място на четвъртфиналите. Негов съперник ще бъде победителят от срещата между италианския квалификант Матия Белучи и представителя на домакините Артур Риндеркнех.

Междувременно Шелтън обяви и важна промяна в треньорския си щаб. Бившият №1 в световната ранглиста Хуан Карлос Фереро, който дълги години работеше с Карлос Алкарас, ще се присъедини към екипа на американеца за предсезонната подготовка и през сезон 2027. Испанският специалист ще си сътрудничи с бащата на тенисиста и негов основен треньор – Брайън Шелтън.