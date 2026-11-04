Валери Божинов се срещна с делегацията на Фиорентина в София преди мача със Септември

Валери Божинов се срещна с ръководството и делегацията на Фиорентина в София преди реванша на италианския тим срещу Септември в Младежката лига на УЕФА.

От флорентинския клуб публикуваха специално съобщение за срещата, определяйки бившия си нападател като един от най-големите таланти на българския футбол. Божинов лично поздрави представителите на „виолетовите“, водени от шефа на детско-юношеската школа Валентино Анджелони. Бившият голмайстор носи екипа на Фиорентина в периода 2005–2007 г. след трансфер от Лече, преди кариерата му да продължи през гиганти като Ювентус, Манчестър Сити и Парма.

Срещата се проведе часове преди сблъсъка между юношеските формации на Септември и Фиорентина на стадиона в „Драгалевци“. Италианците влизат с комфортен аванс след изразителна победа с 5:0 в първата среща във Флоренция.