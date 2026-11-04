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Валери Божинов се срещна с делегацията на Фиорентина в София преди мача със Септември

Валери Божинов се срещна с делегацията на Фиорентина в София преди мача със Септември

4 Ноември, 2026 12:02 463 0

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Бившият голмайстор носи екипа на "виолетовите" в периода 2005–2007 г.

Валери Божинов се срещна с делегацията на Фиорентина в София преди мача със Септември - 1
Снимка: https://www.acffiorentina.com/news/angeloni-bojinov-31126
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Валери Божинов се срещна с ръководството и делегацията на Фиорентина в София преди реванша на италианския тим срещу Септември в Младежката лига на УЕФА.

От флорентинския клуб публикуваха специално съобщение за срещата, определяйки бившия си нападател като един от най-големите таланти на българския футбол. Божинов лично поздрави представителите на „виолетовите“, водени от шефа на детско-юношеската школа Валентино Анджелони. Бившият голмайстор носи екипа на Фиорентина в периода 2005–2007 г. след трансфер от Лече, преди кариерата му да продължи през гиганти като Ювентус, Манчестър Сити и Парма.

Срещата се проведе часове преди сблъсъка между юношеските формации на Септември и Фиорентина на стадиона в „Драгалевци“. Италианците влизат с комфортен аванс след изразителна победа с 5:0 в първата среща във Флоренция.


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