Разследват теч на информация около „Златната топка“

Френската полиция разследва сигнали за изтичане на информация около гласуването за „Златната топка“ през 2026 г. Повод са серия еднакви залози на 12 различни пазара за прогнози, които според The Athletic са познали точното подреждане на първите петима футболисти.

Начело на класацията е Хари Кейн, следван от Килиан Мбапе и Ламин Ямал. Четвъртият футболист в топ 5 не е посочен в предоставената информация. Петото място е за Лионел Меси, което е било прието като изненада и допълнително е засилило съмненията за предварително изтичане на данни. Става дума за т.нар. пазари за прогнози, при които участниците залагат на изхода от конкретни събития. Според информацията залозите са били поставени по сходен начин на 12 отделни места, което е привлякло вниманието на разследващите.

Неофициалните данни сочат, че общата стойност на залозите надхвърля 250 000 евро. Размерът на евентуалните печалби не е посочен, но публикацията ги определя като значителни. Киберспециалисти съдействат на френската полиция, като проследяват движението на залозите и IP адресите, от които са направени. Основната версия е, че човек с вътрешен достъп до информацията за класирането я е предоставил на свои познати, за да се облагодетелстват от залозите.

Случаят е необичаен и заради мерките за запазване на тайната около резултатите. Дори Кейн, Мбапе и Ямал не са знаели предварително кой ще заеме първо, второ и трето място. Всички номинирани са пътували до Лондон за церемонията, без да разполагат с официално потвърждение за крайното подреждане.

Към момента няма посочен заподозрян и няма данни за повдигнати обвинения. Разследването трябва да установи дали е имало неправомерен достъп до информацията за вота, кой я е предал и дали направените залози са били свързани с организаторите на наградата.