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„Левски“ отпадна от Challenge Cup след нова загуба

„Левски“ отпадна от Challenge Cup след нова загуба

4 Ноември, 2026 21:44 489 0

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  • джоана алкантара

Волейболистките на Драган Нешич отстъпиха с 1:3 на „Аполо 8“ в София. В първия мач нидерландският шампион спечели с 3:0

„Левски“ отпадна от Challenge Cup след нова загуба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Женският волейболен отбор на „Левски“ отпадна от Challenge Cup след загуба с 1:3 от нидерландския „Аполо 8“ в София. Срещата беше реванш от 1/32-финалите на турнира, а в първия мач през миналата седмица „сините“ отстъпиха с 0:3.

Воденият от старши треньора Драган Нешич състав започна двубоя с поражение в първия гейм при 19:25. „Левски“ успя да изравни след 25:20 във втората част, но нидерландският шампион отново пое инициативата и затвори мача с 25:14 и 25:10 в следващите два гейма. Така „Аполо 8“ спечели и реванша, и двубоя от европейската елиминация.

Джоана Алкантара беше най-резултатна за домакините с 15 точки, като два от тях бяха реализирани с блокада. Въпреки усилията ѝ „Левски“ не успя да стигне до победа в нито един от двата мача срещу представителя на Нидерландия и приключи участието си в Challenge Cup.


София / България
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