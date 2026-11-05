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Почина световният шампион във Формула 1 Алан Джоунс
  Тема: Известни личности

Почина световният шампион във Формула 1 Алан Джоунс

5 Ноември, 2026 11:10 517 0

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Австралийският пилот спечели титлата през 1980 г. с Уилямс и записа 12 победи в Гран при

Почина световният шампион във Формула 1 Алан Джоунс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният шампион във Формула 1 за 1980 г. Алан Джоунс почина на 80 години след кратко боледуване. Смъртта му е настъпила на 5 ноември, три дни след рождения му ден, съобщи Motorsport Australia.

„Алан беше една от най-значимите фигури в историята на австралийския моторен спорт“, заяви Андрю Фрейзър, президент на Motorsport Australia. Съобщението е публикувано от името на съпругата му Аманда Бътлър-Дейвис, която определи наследството му като трайно влияние върху спорта в Австралия и по света.

Шампионът на Уилямс

Джоунс печели световната титла през 1980 г. с Уилямс, като става вторият австралиец с шампионски трофей във Формула 1 след Джак Брабам. До смъртта си той остава последният австралийски пилот, спечелил първенството.

В шампионския сезон Джоунс записва пет победи и осигурява титлата с едно състезание преди края. Успехът му носи на Уилямс и първата титла при пилотите в историята на отбора.

12 победи в десет сезона

Австралиецът прекарва десет сезона във Формула 1 и печели общо 12 състезания. Дебютира през 1975 г. с Хескет, а първата му победа идва през 1977 г. в Гран при на Австрия, когато кара за Шадоу.

След шампионския си сезон Джоунс добавя още две победи през 1981 г. По-късно прави кратки завръщания в спорта, а последното му участие е в Гран при на Австралия в Аделаида през 1986 г.

Роденият в Мелбърн пилот продължава да участва в австралийски автомобилни състезания и след края на кариерата си във Формула 1. Той печели състезанието „Батърст 12 часа“ през 1993 г. с Mazda RX-7, а по-късно работи като телевизионен коментатор.

За заслугите си към автомобилния спорт Джоунс е удостоен с ордена МВЕ през 1980 г. и е приет в Залата на спортната слава на Австралия през 1985 г. През 2019 г. получава статут на легенда в Австралийската автомобилна спортна зала на славата.

Източници: rbc.ru, abc.net.au, theguardian.com


Австралия
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