Козо Ташима ще се конкурира с Инфантино за ФИФА

Почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима обяви кандидатурата си за президент на ФИФА. 68-годишният японец ще се конкурира с Джани Инфантино на изборите през март.

Ташима е вторият заявен претендент срещу настоящия президент на световната футболна централа след бившия защитник на „Тотнъм“ Рамон Вега. Крайният срок за обявяване на кандидатурите е 18 ноември.

„С пълната подкрепа на Японската футболна асоциация реших да обявя кандидатурата си на изборите за президент на ФИФА“, заяви Ташима.

Той посочи, че японският футбол отдавна отстоява искреност, почтеност и високи етични стандарти, които трябва да бъдат представени пред футболната общност по света.

„За да споделя тези принципи със света и да допринеса за по-доброто бъдеще на футбола, реших да се кандидатирам за президент на ФИФА“, каза Козо Ташима.

Ташима беше президент на Японската футболна асоциация от 2016 до 2024 година. Той е бил и член на Съвета на ФИФА. „Ще използвам натрупания през годините опит и с твърда решимост ще приема това предизвикателство, за да допринеса за по-нататъшното развитие на световния футбол“, добави японецът.

Джани Инфантино се стреми към преизбиране за четвърти и последен мандат като президент на ФИФА. Той получи подкрепата на Азиатската футболна конфедерация през октомври, което укрепи позициите му преди вота.

Швейцарецът беше подложен на критики и призиви да напусне поста след оттеглянето на план за продажба на дял от приходите от световното първенство. Инфантино отхвърли призивите за оттегляне и заяви, че разполага с подкрепата на „огромното, огромното мнозинство“ от футболните асоциации членки.

Така Ташима влиза в надпреварата с платформа, основана на принципи за почтеност и етика, докато Инфантино ще защитава позицията си на действащ президент и подкрепата, която вече е получил от азиатската конфедерация.