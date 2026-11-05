Напрежение между феновете на Левски и Ягелония в София

Напрежение възникна между агитките на Левски и Ягелония малко преди началото на мача им от Лига Европа на стадион „Васил Левски“ в София.

Гостуващите привърженици са настанени в зоната между секторите В и Г, предназначена за феновете на полския тим. Според информацията на Фокус там са започнали разправии между привърженици на Ягелония и Левски.

Около оградата са се струпали много фенове от двете страни. Стюардите са се намесили, но овладяването на ситуацията е било затруднено заради напрежението между агитките.

Постепенно обстановката се е успокоила, а българските привърженици са били приканени от охраняващите да се върнат по местата си. Феновете на Ягелония са продължили да жестикулират към отсрещната агитка. Двубоят между Левски и Ягелония се играе в София в рамките на основната фаза на Лига Европа. Срещата се излъчва пряко по Макс Спорт 3.