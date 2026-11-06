Васил Велев: Това е най-добрият бюджет за последните 5 години

Проектобюджетът за 2027 г. е „най-добрият бюджет за последните 5 години, безусловно“. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред „Таралеж“ след представянето на финансовата рамка в Университета за национално и световно стопанство.

По думите му представянето на бюджета пред студенти, преподаватели, работодатели, синдикати и представители на институциите е добър знак, но не отменя последващото обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Дефицитът и мерките за бизнеса

Основният аргумент на Велев е планираното намаляване на бюджетния дефицит. За 2027 г. е заложено отрицателно салдо от 3,5% от брутния вътрешен продукт при 4% за предходната година и 5% за настоящата. Той определи това като намаление с 1,5 процентни пункта и заяви, че през 2028 г. има реална възможност страната да се върне в допустимите рамки.

Велев свърза бюджета с преход към икономически растеж, основан на инвестиции, а не на потребление, финансирано чрез дефицити и заеми. Сред положителните мерки той посочи бързите амортизации за производства с висока добавена стойност, стимулите за инвестиции, увеличените разходи за иновации и развитието на индустриални зони.

Според него проектът не предвижда увеличение на основните данъци и ставки. За малкия бизнес са заложени промени, сред които по-висок праг за регистрация по ДДС и по-висок праг за същественост при дълготрайните активи.

Съкращения в администрацията

Предвижда се разходите за издръжка на администрацията да бъдат намалени с 10%. Велев посочи още, че ръководните постове трябва да намалеят от 1868 на 1723, а щатните бройки в централната администрация да бъдат съкратени с 5042. В МВР се планира съкращаване на близо 2000 позиции.

Той даде пример с тиловите служби в МВР, които обслужват полицията, граничната полиция и пожарната поотделно. Според него част от тези звена могат да бъдат обединени, без да се засягат пряко служителите, които изпълняват оперативни функции.

Велев защити и практическия подход към служителите, които едновременно получават пенсия и заплата. По думите му бюджетната сфера е преоразмерена, докато индустрията изпитва недостиг на работници и специалисти.

Социални плащания и нов дълг

В проекта са включени ръст на социални плащания, мерки за насърчаване на раждаемостта и данъчни облекчения за работещи родители. Минималната работна заплата се предвижда да се увеличи от 620 на 660 евро.

Велев обаче определи като негативен факт новия дълг, който според него ще бъде около 8 млрд. Той посочи и планирани разходи за отбрана от 418,4 млн. евро, чийто ръст не одобрява.

Председателят на Общото събрание на АИКБ заяви още, че за 2027 г. са оставени за разплащане несертифицирани разходи за 1,8 млрд. Въпреки това той оцени положително факта, че правителството не предлага увеличение на основните данъци.