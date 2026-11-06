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Васил Велев: Това е най-добрият бюджет за последните 5 години
  Тема: Икономика

Васил Велев: Това е най-добрият бюджет за последните 5 години

6 Ноември, 2026 18:07 1 122 18

  • васил велев-
  • бюджет 2027-
  • аикб-
  • бюджетен дефицит-
  • администрация

Председателят на Общото събрание на АИКБ одобри свиването на дефицита до 3,5%, съкращаването на администрацията и стимулите за инвестиции

Васил Велев: Това е най-добрият бюджет за последните 5 години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът за 2027 г. е „най-добрият бюджет за последните 5 години, безусловно“. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред „Таралеж“ след представянето на финансовата рамка в Университета за национално и световно стопанство.

По думите му представянето на бюджета пред студенти, преподаватели, работодатели, синдикати и представители на институциите е добър знак, но не отменя последващото обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Дефицитът и мерките за бизнеса

Основният аргумент на Велев е планираното намаляване на бюджетния дефицит. За 2027 г. е заложено отрицателно салдо от 3,5% от брутния вътрешен продукт при 4% за предходната година и 5% за настоящата. Той определи това като намаление с 1,5 процентни пункта и заяви, че през 2028 г. има реална възможност страната да се върне в допустимите рамки.

Велев свърза бюджета с преход към икономически растеж, основан на инвестиции, а не на потребление, финансирано чрез дефицити и заеми. Сред положителните мерки той посочи бързите амортизации за производства с висока добавена стойност, стимулите за инвестиции, увеличените разходи за иновации и развитието на индустриални зони.

Според него проектът не предвижда увеличение на основните данъци и ставки. За малкия бизнес са заложени промени, сред които по-висок праг за регистрация по ДДС и по-висок праг за същественост при дълготрайните активи.

Съкращения в администрацията

Предвижда се разходите за издръжка на администрацията да бъдат намалени с 10%. Велев посочи още, че ръководните постове трябва да намалеят от 1868 на 1723, а щатните бройки в централната администрация да бъдат съкратени с 5042. В МВР се планира съкращаване на близо 2000 позиции.

Той даде пример с тиловите служби в МВР, които обслужват полицията, граничната полиция и пожарната поотделно. Според него част от тези звена могат да бъдат обединени, без да се засягат пряко служителите, които изпълняват оперативни функции.

Велев защити и практическия подход към служителите, които едновременно получават пенсия и заплата. По думите му бюджетната сфера е преоразмерена, докато индустрията изпитва недостиг на работници и специалисти.

Социални плащания и нов дълг

В проекта са включени ръст на социални плащания, мерки за насърчаване на раждаемостта и данъчни облекчения за работещи родители. Минималната работна заплата се предвижда да се увеличи от 620 на 660 евро.

Велев обаче определи като негативен факт новия дълг, който според него ще бъде около 8 млрд. Той посочи и планирани разходи за отбрана от 418,4 млн. евро, чийто ръст не одобрява.

Председателят на Общото събрание на АИКБ заяви още, че за 2027 г. са оставени за разплащане несертифицирани разходи за 1,8 млрд. Въпреки това той оцени положително факта, че правителството не предлага увеличение на основните данъци.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    8 0 Отговор
    Васе, по-здрави от Кольо!

    18:12 06.11.2026

  • 2 Цвете

    11 5 Отговор
    ЯРКО ЧЕРВЕНИЯТ МУЛЕЦ НЕ ИЗНЕВЕРЯВА НА ????? КОЛКО МЪКА ИМА ОСТАНАЛА В БЪЛГАРИЯ. БЛИЗОЛИЗЕЦЪТ НЕ СЕ ОТЦЕПВА.🤔🤥🤦‍♂️

    18:12 06.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    15 3 Отговор
    Мили деца, ето ТОЗИ днес Ви дава акъл:

    "Движението ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) е една от най-богатите структури в комсомола (ДКМС) – притежава много пари, активи, сгради, компютри и друго имущество. Само за последните пет години (1985-1989) държавата е превела целево за ТНТМ 281 млн.лв. Последният директор на републиканския център на ТНТМ е Васил Велев – син на генерал Георги Велев – зам.началник на ГУ на строителни войски.
    На 22 февруари 1990 г. ТНТМ е преобразувано във фондация „Еврика” – за развитие на научното и техническо творчество на младежта. При създаването й фондацията „гълта” 53 млн.лв народна пара от ТНТМ.
    Отделно към нея се прехвърля собствеността на 31 фирми т цялата страна („Орион”, „Метаком”, „Спектър”, „Интеграл”, „Темп” и др.)
    Генерален директор на „Еврика” естествено става дотогавашния шеф на ТНТМ Васил Велев. В едно интервю през 1993 г. той твърди, че имуществото на фондация „Еврика” е 49 688 900 лв., а постъпленията за 1992 г. – 24 418 000 лв. След „Еврика” Васил Велев става управляващ съдружник на „БИК Холд” ООД, а от 1999 г. – изпълнителен директор на „Стара планина Холд” АД."

    18:14 06.11.2026

  • 4 васето

    11 2 Отговор
    Това е най-добрата мин заплата 660Е
    и най ниска в ес спазарихме с правителството

    18:15 06.11.2026

  • 5 Ако…

    11 4 Отговор
    …реално от 2020-та досега свин-петро-гейзерите наистина са завлекли Държавата с около 20 милиарда евра (40 милиарда лева), то ги разбирам сега защо врякат -> просто от страх!!!

    18:16 06.11.2026

  • 6 На др. Велев

    14 0 Отговор
    със сигурност му е харесало, че МРЗ е €660, а не €690 както беше по закон.

    18:18 06.11.2026

  • 7 Казанлъшкия

    6 0 Отговор
    Защото махнаха формулата минималната да е 50% от средната и ще ви спестите пари ли?

    18:21 06.11.2026

  • 8 пери

    8 0 Отговор
    Николай Василев преди малко при Цветанка Ризова, каза друго. Изтъкна няколко лъжи на управляващите, за които е много вероятно да е прав.
    Така че тоя на снимката горе може да се радва на бюджета, ама на народа почти сигурно ще ни излезе през носа.

    Коментиран от #18

    18:22 06.11.2026

  • 9 Ще внасяте ли

    8 0 Отговор
    Лястовички от топлите страни ве чорбаджиите че сте толкова доволни.

    18:23 06.11.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    На този чиляк без един реален ден трудов стаж винаги, повтарям ВИНАГИ, са му виновни работниците! Я, пътя и при Тренчев и Веждичката!!!

    18:24 06.11.2026

  • 11 Горски

    3 3 Отговор
    Видя се ,че на територията БНБ и НС са с отпаднали функции след приемането на еврото. За пореден път се убеждавам ,че лидера на Възраждане беше много прав, всичко ще се решава в Франкфурт и Брюксел. 37 години бяхме бананова република, А сега вече ще бъдем и колониална държава без право на собствено мнение. Няма нужда от парламент, разпускайте се! Явно ългария вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове .Ако не бяхте опоскали всичко , сега минималната щеше да е 2000 евро . ясно ли ти е , откъде са дълговете .

    18:30 06.11.2026

  • 12 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Щом жълтопаветната измет квичи,това значи, че Радев е на прав път.

    18:31 06.11.2026

  • 13 Не искам да бачкам за бг чорбаджии!

    3 0 Отговор
    Станах държавен чиновник!

    18:32 06.11.2026

  • 14 Чичо

    1 1 Отговор
    Най -добрият бюджет за богатите капиталисти.Радев за никакъв чеп не ставаш.България върви към фалит.

    18:35 06.11.2026

  • 15 Нещастна България

    1 0 Отговор
    Ако това е най-добрия бюджет в последните 5 години - с около 8 млрд.евро нов дълг, имаме сериозен проблем с мисленето, защото се оказва, в страната мисълта липсва. Невероятни проджни кретни и шушумиги.

    18:41 06.11.2026

  • 16 Хмм

    1 1 Отговор
    8 млрд. заем е по-малък от тазгодишния с повече от 3 млрд. и значително по-малък от заемите на борисов, 20 млрд. миналата година около 10 млрд. евро и 26 млрд. предвиждаше за тази година, но бюджетът не мина и правителството падна, така че точно от ГЕРБ да не говорят за високи заеми, Асен Василев като финансов също тегли заеми на два пъти и сега трябва да се изплащат дълговете коитони оставиха

    18:41 06.11.2026

  • 17 излиза че

    1 0 Отговор
    Преди пет години бюджетите са били по-добри от сегашните, а тогава ги правеше Ананиев и Горанов.

    18:43 06.11.2026

  • 18 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "пери":

    и какво направи като министър той, продаде вагоните от 80-те години и върна старите вагони, стигна се до трагична катастрофа при която загинаха 9 души, изгоряха живи, вината е негова, така че да мълчи

    18:44 06.11.2026

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