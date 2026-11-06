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Капитанът на Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа

Капитанът на Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа

6 Ноември, 2026 12:52 528 2

  • левски-
  • кристиан димитров-
  • светослав вуцов-
  • лига европа-
  • ягелония

Кристиан Димитров получи оценка 8,2 след победата над „Ягелония“. Светослав Вуцов е лидер по предотвратени голове в турнира

Капитанът на Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на „Левски“ Кристиан Димитров попадна в идеалния отбор на четвъртия кръг от основната фаза на Лига Европа според статистическата платформа SofaScore. Централният защитник получи оценка 8,2 за представянето си при домакинската победа с 1:0 над „Ягелония“.

Двубоят се игра на 5 ноември на Националния стадион „Васил Левски“ пред повече от 25 000 зрители. Победният гол за „сините“ отбеляза Стивън Стоянчов в 83-ата минута, а успехът изкачи българския шампион до седем точки и десето място във временното класиране. Резултатът е потвърден и в официалния календар на УЕФА.

Димитров беше в центъра на защитата през целия мач и според данните не е допуснал грешка срещу полския съперник. Той е първият футболист на „Левски“, който попада в идеалния отбор на кръг от Лига Европа през този сезон.

Друг футболист на „Левски“ също заема водеща позиция в статистиката на турнира. Вратарят Светослав Вуцов е номер 1 по предотвратени голове с индекс 3,4 според данните.

Вуцов се намеси решаващо още в шестата минута, когато нападател на „Ягелония“ се озова сам срещу него след грешка в отбраната. Двубоят беше и първият в основната фаза на Лига Европа, в който вратарят не допусна гол.

Следващият мач на „Левски“ в турнира е гостуване на „Марсилия“ на 26 ноември.


София / България
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  • 1 Гост

    0 2 Отговор
    Не знам за Вуцов, ама снощи момчето на ЦСКА, не знам от кои славяни е, направи чудеса на вратата!!! Гледах 15 минути, и тоя пич извади сигурно 3 до 4 гола...

    13:07 06.11.2026

  • 2 Сзо

    0 0 Отговор
    Заглавието да се чете:Капитанът на Левски попадна в идеалния отбор на ЧЕТВЪРТИЯ КРЪГ на Лига Европа

    13:44 06.11.2026

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