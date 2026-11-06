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Анушич: Сърбия да се разграничи от политиките на Вучич

Анушич: Сърбия да се разграничи от политиките на Вучич

6 Ноември, 2026 18:09 532 4

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  • харвард

Хърватският министър на отбраната определи Сърбия под управлението на Александър Вучич като най-големия източник на нестабилност в Югоизточна Европа

Анушич: Сърбия да се разграничи от политиките на Вучич - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новото правителство на Сърбия трябва да се разграничи от великосръбските политики на Александър Вучич, ако страната иска да престане да бъде източник на регионална нестабилност, заяви хърватският министър на отбраната Иван Анушич.

Той отправи призива по време на реч в Института по политика на Харвардския университет, посветена на сигурността в Югоизточна Европа. „В интерес на мира и стабилността новото правителство на Сърбия, което тепърва предстои да бъде съставено, трябва да се разграничи от великосръбските политики на Александър Вучич, както и от тези, провеждани от Слободан Милошевич през 90-те години на миналия век“, каза Анушич.

Хърватският министър определи Сърбия под управлението на Вучич като „най-големия източник на нестабилност“ в Югоизточна Европа. Той заяви и че се радва на изборното поражение на досегашното сръбско правителство след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.

Нова власт в Белград все още не е съставена

Изказването беше направено по време на двудневно посещение на Анушич в Харвард по покана на Натали Рейс, бивш посланик на САЩ в Хърватия. В рамките на визитата си той се срещна с представители на Центъра „Белфер“ за наука и международни въпроси.

Победител на парламентарните избори е „Студентската листа“, чийто лидер Илия Сърданович заяви, че бъдещото правителство няма да използва нерешените въпроси между Сърбия и Хърватия за вътрешнополитически цели. По думите му това се е случвало при Александър Вучич и при някои сръбски медии.

Новата сръбска власт все още не е съставена. Именно нейната бъдеща политика към съседните държави е в центъра на посланието, отправено от хърватския министър на отбраната.

Източници: bta.bg, n1info.hr


Сърбия
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  • 1 Овчар

    4 2 Отговор
    ЕС ще отвори врати за Сърбия но първо трябва да бъде ограбена и да поиска дълг..!

    18:12 06.11.2026

  • 2 И Сърбия

    0 4 Отговор
    Би шута на Путин.....

    18:40 06.11.2026

  • 3 Европеец

    3 0 Отговор
    Защо хърватите се мешат в работите на Сърбия..... Въобще хърватите са мани, мани.... Бях в Югославия когато хърватските агитки започнаха да издигат лозунги срещу Сърбия и Югославия...
    . Но както и да е не си струва да пиша по въпроса....

    18:40 06.11.2026

  • 4 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Сърбия е Троянския кон на Китай в Европа .

    18:45 06.11.2026

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