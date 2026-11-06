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Засилени мерки за сигурност преди дербито Левски – ЦСКА! Въвеждат ограничения около Националния стадион

Засилени мерки за сигурност преди дербито Левски – ЦСКА! Въвеждат ограничения около Националния стадион

6 Ноември, 2026 15:24 502 2

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В района на съоръжението ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове

Засилени мерки за сигурност преди дербито Левски – ЦСКА! Въвеждат ограничения около Националния стадион - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сериозни мерки за сигурност ще бъдат предприети в София преди голямото футболно дерби между Левски и ЦСКА на 8 ноември. Срещата е насрочена за 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, а в района на съоръжението ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове.

Столичната дирекция на вътрешните работи подготвя засилено полицейско присъствие и допълнителни действия за опазване на обществения ред. Предвиждат се проверки на феновете преди допускането им на трибуните, като целта е да не бъдат внасяни опасни и забранени предмети. Контрол ще бъде осъществяван и за недопускане на лица, които имат действаща забрана за посещение на спортни събития.

Органите на реда ще следят за предотвратяване на инциденти и евентуални сблъсъци между привържениците на двата столични гранда. Според публикувана медийна информация входовете на стадиона може да бъдат отворени още в 15:00 часа, но към момента този час не е официално потвърден от СДВР. Затова на зрителите се препоръчва да се отправят към стадиона по-рано, за да избегнат струпвания и забавяне при проверките.

Заради футболния сблъсък Столичната община ще въведе временни ограничения в движението около Националния стадион „Васил Левски“.

На 8 ноември, между 8:00 и 19:00 часа, няма да бъде разрешено паркирането и престоят на двата паркинга, разположени на моста пред спортното съоръжение. Допълнителна организация на трафика ще бъде въведена от 11:00 часа и ще остане в сила до отпадане на необходимостта.

Очакват се затруднения за шофьорите в района на Борисовата градина, Орлов мост, булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“ и улица „Ген. Гурко“. Водачите трябва да предвидят допълнително време за придвижване, особено преди началото и непосредствено след края на дербито.

За футболните фенове, които ще присъстват на срещата, един от най-удобните начини за достигане до стадиона остава метрото, със слизане на станция „Стадион Васил Левски“.


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