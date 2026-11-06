Теодор Иванов: Показахме, че можем срещу Панатинайкос

Централният защитник на ЦСКА Теодор Иванов определи грешките в средата на терена като една от причините за загубата с 1:2 от Панатинайкос. След двубоя той посочи, че „показахме, че можем да създаваме ситуации“, но отборът не е успял да ги реализира.

Иванов не смята, че ЦСКА не е отговорил на агресията и темпото на гръцкия съперник. Според него проблемът е бил най-вече в неточностите при играта в средата на терена.

Защитникът отчете и индивидуалната класа на футболистите на Панатинайкос, които според него са се надигравали успешно един на един. Иванов определи решаващото попадение като гол след заучена ситуация.

След поражението ЦСКА не успя да стигне нито до точка, нито до победа. Иванов заяви, че времето за възстановяване и подготовка е малко, но отборът вече мисли за предстоящия мач с Левски.

„Излизаме за победа с Левски, мислим само за тях“, каза футболистът за Вечното дерби, което ще се играе в неделя.