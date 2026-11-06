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Теодор Иванов: Показахме, че можем срещу Панатинайкос

Теодор Иванов: Показахме, че можем срещу Панатинайкос

6 Ноември, 2026 08:22 1 103 6

  • теодор иванов-
  • цска-
  • панатинайкос-
  • левски-
  • вечно дерби

Централният защитник на ЦСКА посочи грешките в средата на терена след загубата с 1:2 и насочи вниманието към дербито с Левски

Теодор Иванов: Показахме, че можем срещу Панатинайкос - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Централният защитник на ЦСКА Теодор Иванов определи грешките в средата на терена като една от причините за загубата с 1:2 от Панатинайкос. След двубоя той посочи, че „показахме, че можем да създаваме ситуации“, но отборът не е успял да ги реализира.

Иванов не смята, че ЦСКА не е отговорил на агресията и темпото на гръцкия съперник. Според него проблемът е бил най-вече в неточностите при играта в средата на терена.

Защитникът отчете и индивидуалната класа на футболистите на Панатинайкос, които според него са се надигравали успешно един на един. Иванов определи решаващото попадение като гол след заучена ситуация.

След поражението ЦСКА не успя да стигне нито до точка, нито до победа. Иванов заяви, че времето за възстановяване и подготовка е малко, но отборът вече мисли за предстоящия мач с Левски.

„Излизаме за победа с Левски, мислим само за тях“, каза футболистът за Вечното дерби, което ще се играе в неделя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 3 Отговор
    Мача с това МЕНТЕ не е никакво вечно дерби, цска го няма вече 10 години

    08:34 06.11.2026

  • 2 Гуцката

    4 2 Отговор
    Добро утро- наспахте ли се!? Според коментаторчето Панатинайкос е абонат на цесека!? Където ги хванете само загуби поемат и така половин век... А от вчера, разбирам вече се говори за достойна...загуба. Аз стигам до заключението, че от ЦСКА до цесека има разлика около трийсетина титли.

    08:46 06.11.2026

  • 3 9689

    2 2 Отговор
    Отбор от патоци и марули можел да играе........

    08:50 06.11.2026

  • 4 Браво на момчето

    2 1 Отговор
    Сякаш е отгледано във ваза. Въобще не може да се сравнява с Панатинайкос, това произведение на Гришо който намърда в изоставената база на народна армия, етрополските балканчета на ловешкия Литекс. Хубаво щеше да има ЦСКА, но уви то умря. Тез днешните двете, са само жалки мурафети.

    09:10 06.11.2026

  • 5 Аналитик

    0 0 Отговор
    Видяхме какво може вратаря ви

    09:12 06.11.2026

  • 6 факт

    0 0 Отговор
    теодорчо, не си за ЦСКА

    09:30 06.11.2026

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