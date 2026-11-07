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Арсенал надви Хъл Сити с 1:0 след късен гол на Йодегор

Арсенал надви Хъл Сити с 1:0 след късен гол на Йодегор

7 Ноември, 2026 19:34 338 0

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  • микел артета

Капитанът на „артилеристите“ вкара в 72-рата минута и донесе петата поредна победа на тима във Висшата лига

Арсенал надви Хъл Сити с 1:0 след късен гол на Йодегор - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Арсенал победи Хъл Сити с 1:0 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Мартин Йодегор отбеляза единственото попадение в 72-рата минута и донесе на тима на Микел Артета пета поредна победа в първенството. Успехът изведе „артилеристите“ до 27 точки и временно увеличи преднината им пред Манчестър Сити на шест точки.

Йодегор реши мача

Арсенал владееше повече топката, но дълго време не намираше път през организираната защита на гостите. Хъл Сити дори създаде една от по-опасните ситуации през първото полувреме, когато Елиът Страуд принуди Дейвид Рая да направи важна намеса.

Домакините стигнаха до гола след удар на Нони Мадуеке, спасен от вратаря Константинос Цолакис. Йодегор реагира най-бързо при отбитата топка и прехвърли стража на Хъл Сити за 1:0. „Капитанът реагира най-бързо и вкара“, написаха от Арсенал в официалното описание на попадението.

„Арсенал“ беше близо до гол и преди почивката, но Кай Хаверц пропусна възможност сам срещу вратаря. Малко по-късно домакините поискаха дузпа за задържане на германския нападател, но след проверка със системата ВАР беше отсъдена засада и наказателен удар не последва.

Хъл остана без победа в осми пореден мач

Хъл Сити записа осми последователен двубой без успех във Висшата лига и остана с 11 точки. Отборът се защитаваше дисциплинирано, но не успя да запази вратата си суха до края. Арсенал завърши срещата с 20 удара срещу седем за гостите и 10 точни изстрела срещу два.

За Арсенал следва международната пауза, а следващият шампионатен мач на тима е гостуване на Нюкасъл на 21 ноември. Хъл Сити ще приеме Брайтън ден по-късно.

Източници: theguardian.com, skysports.com, sport-express.net


Великобритания
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