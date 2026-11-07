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Нотингам Форест разби Манчестър Сити с 3:1

Нотингам Форест разби Манчестър Сити с 3:1

7 Ноември, 2026 21:33 735 3

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Лиъм Делап вкара два гола, а Раян Шерки не успя да спаси Сити от трета загуба в Премиър лийг

Нотингам Форест разби Манчестър Сити с 3:1 - 1
Снимка: instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нотингам Форест победи Манчестър Сити с 3:1 на „Сити Граунд“ в последния мач от съботната програма на 10-ия кръг в Премиър лийг. Жаир Куня даде аванс на домакините в 6-ата минута, Лиъм Делап удвои в 18-ата, а Раян Шерки върна едно попадение за гостите в 52-рата. Делап сложи точка на мача с втория си гол в 73-ата минута.

Делап вкара два пъти

Куня се възползва от грешка на Йошко Гвардиол, отне топката, напредна и с нисък удар преодоля Джанлуиджи Донарума. Дванадесет минути по-късно Делап получи топката след борба на Ксавер Шлагер в центъра, направи продължителен пробив и завърши атаката с мощен изстрел.

Манчестър Сити имаше възможности да се върне в мача. Ерлинг Холанд беше спрян от Матс Зелс, а в 41-вата минута ударът му беше изчистен пред голлинията от Куня. Норвежецът пропусна и с глава в края на първото полувреме.

Шерки намали разликата седем минути след почивката с удар от движение, след като Райън Йейтс пресече подаване на Жереми Доку. Сити не успя да стигне до изравняване, а в 73-ата минута Делап възстанови преднината на домакините. Нападателят комбинира с Морган Гибс-Уайт и завърши атаката с нов силен шут.

Сити остава втори

Манчестър Сити остана на второто място с 21 точки, но вече има три загуби в първите си 10 мача. Лидерът Арсенал е с 27 точки. Нотингам Форест събра 9 точки и се изкачи до 16-ата позиция след втората си победа за сезона.

След паузата за националните отбори Нотингам Форест ще гостува на Борнемут на 21 ноември, а Манчестър Сити ще приеме Фулъм същия ден.

Източници: sportal.bg, skysports.com, premierleague.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 6135

    0 0 Отговор
    Аааа, затова ли крещяха толкова в кръчмите днес!!!

    21:41 07.11.2026

  • 2 Славист

    1 0 Отговор
    За Нотингам беше 4.7.Вторият срещу предпоследния.Който е турнал 200евро за Нотингам,ще изкара месеца.Само Славия!!

    21:47 07.11.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Спонсорите от Близкият Изток вече си имат друг фаворит в лицето на Арсенал ,който върви по утъпканите пътеки на Ман.Сити във връките с LGMOL на Англия

    22:52 07.11.2026

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