Нотингам Форест разби Манчестър Сити с 3:1

Нотингам Форест победи Манчестър Сити с 3:1 на „Сити Граунд“ в последния мач от съботната програма на 10-ия кръг в Премиър лийг. Жаир Куня даде аванс на домакините в 6-ата минута, Лиъм Делап удвои в 18-ата, а Раян Шерки върна едно попадение за гостите в 52-рата. Делап сложи точка на мача с втория си гол в 73-ата минута.

Делап вкара два пъти

Куня се възползва от грешка на Йошко Гвардиол, отне топката, напредна и с нисък удар преодоля Джанлуиджи Донарума. Дванадесет минути по-късно Делап получи топката след борба на Ксавер Шлагер в центъра, направи продължителен пробив и завърши атаката с мощен изстрел.

Манчестър Сити имаше възможности да се върне в мача. Ерлинг Холанд беше спрян от Матс Зелс, а в 41-вата минута ударът му беше изчистен пред голлинията от Куня. Норвежецът пропусна и с глава в края на първото полувреме.

Шерки намали разликата седем минути след почивката с удар от движение, след като Райън Йейтс пресече подаване на Жереми Доку. Сити не успя да стигне до изравняване, а в 73-ата минута Делап възстанови преднината на домакините. Нападателят комбинира с Морган Гибс-Уайт и завърши атаката с нов силен шут.

Сити остава втори

Манчестър Сити остана на второто място с 21 точки, но вече има три загуби в първите си 10 мача. Лидерът Арсенал е с 27 точки. Нотингам Форест събра 9 точки и се изкачи до 16-ата позиция след втората си победа за сезона.

След паузата за националните отбори Нотингам Форест ще гостува на Борнемут на 21 ноември, а Манчестър Сити ще приеме Фулъм същия ден.

Източници: sportal.bg, skysports.com, premierleague.com